Bologna: le parole di Pippo Inzaghi in vista della sfida contro l'Udinese

Il Bologna ha bisogno di una svolta. Dopo un inizio di campionato molto duro, i felsinei di Pippo Inzaghi proveranno a vincere contro l'Udinese in una sfida casalinga che già sembra una sorta di aut-aut. Intervenuto in conferenza stampa, Inzaghi ha parlato proprio della possibile formazione da usare: "Vorrei una formazione base ma purtroppo non ho mai avuto tutti i giocatori a disposizione. Mi auguro di arrivare presto ad avere tutta la rosa disponibile, ci sarà da divertirsi. Nella sfortuna, però, abbiamo trovato dei giovani molto interessanti che avranno il loro spazio. Juventus? Quelli che non sono scesi in campo non stavano bene, Santander e Svanberg erano in panchina ma non erano in grado di giocare. Le scelte contro i bianconeri non sono state di certo dettate dal pensiero rivolto all’Udinese. Santander? Ho rischiato grosso anche a metterlo dentro gli ultimi 20 minuti, con la Roma mi aveva chiesto il cambio e era a rischio stiramento".

Passaggio importante, poi, sulla condizione della squadra: "Giocare a mezzogiorno o alle 15 o di sera non mi fa differenza…preferirei giocare in un orario in cui il Bologna possa vincere, ma purtroppo non lo posso sapere. Siamo pronti per domani, non vediamo l’ora di giocare di nuovo davanti al nostro pubblico. Vorrei una formazione base ma purtroppo non ho mai avuto tutti i giocatori a disposizione. Mi auguro di arrivare presto ad avere tutta la rosa disponibile, ci sarà da divertirsi. Nella sfortuna, però, abbiamo trovato dei giovani molto interessanti che avranno il loro spazio. L’unico rimprovero che non posso fare alla squadra è quello di mancanza di voglia in allenamento e in partita. I gol subiti domenica derivano da mancanza di concentrazione, ma dal punto di vista mentale non ho mai rimproverato i ragazzi. Domani penso che faremo una grande partita davanti al nostro pubblico. Cercherò di capire chi starà meglio per scendere in campo da titolare".

In ultimo, un'analisi su Saputo e sull'Udinese: "Saputo è un presidente che ti lascia lavorare tranquillo e ti aiuta e conforta quando le cose non vanno bene. Domani mi auguro che possa vedere una bella partita e che possa essere orgoglioso di me e della squadra. Tacopina? Ognuno ha il proprio stile, io mi son sempre trovato bene con tutti. Sono stato fortunato da questo punto di vista. Udinese? Hanno giocatori di grandissima caratura, da De Paul a Lasagna passando per Fofana, Barak e Mandragora. Noi domani abbiamo però la possibilità di fare bene, sappiamo quali sono le loro caratteristiche e anche loro dovranno preoccuparsi di un Bologna in salute. Ci sono poche squadre che ormai ti vengono a prendere nella tua metà campo, quindi mi aspetto un’Udinese che aspetterà e proverà a ripartire in contropiede. Sappiamo quali sono le difficoltà della partita ma siamo pronti ad affrontarle per portare a casa più punti possibile".