Juventus: le ultime in vista del Napoli: sorpresa Dybala titolare

Siamo solamente alla settima giornata, tuttavia questa sera, alle 18, all'Allianz Stadium la Juventus ospiterà il Napoli, una sfida che sa tanto di sfida scudetto, anche se è ancora presto parlarne. I bianconeri sono a punteggio pieno, sei partite vinte su sei disputate. I ragazzi di Ancelotti, invece, ne hanno vinte cinque, complice la debacle a Genova contro la Sampdoria. I partenopei sembrano, dopo queste partite, la vera anti-Juve e, probabilmente, anche in questa stagione si assisterà a quella singolar tenzone per il campionato che va avanti ormai da tre anni.

Come già annunciato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di ieri saranno titolari: Wojciech Szczesny, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro, ​Miralem Pjanic, Blaise Matuidi e Cristiano Ronaldo. Il polacco torna titolare tra i pali dopo l'assenza contro il Bologna così come il centrale con la casacca numero 3. In difesa il ruolo di terzino destro se lo contendono Joao Cancelo e Juan Cuadrado, con il portoghese che sembra favorito sul colombiano. A centrocampo Emre Can va verso la conferma da titolare, mentre in attacco, assieme all'asso portoghese, ci saranno Mario Mandzukic e Paulo Dybala che, nella rifinitura di ieri, è stato provato sorprendentemente nell'undici ed è in vantaggio su Federico Bernardeschi.