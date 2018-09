Milan, la conferenza stampa di Gattuso: Borini, Higuain e Cutrone hanno problemi fisici

Gennaro Gattuso ha da poco terminato la conferenza stampa in vista della trasferta di Sassuolo.

Il Milan sta vivendo un momento difficile, ma la società è vicina: "E' un momento in cui siamo in difficoltà di risultati, avere la società a stretto contatto ci ha fatto molto piacere, questo può farci solo bene, è un momento in cui dobbiamo andare alla ricerca non di tristezza ma di tranquillità, è una squadra che gioca bene ma non riesce a raggiungere l'obiettivo della vittoria e questo sta diventando un peso. La società mi fa sentire a mio agio, gli vorrei dare qualcosa in più, qualche vittoria. Si potrebbe alzare il pressing offensivo, ma le prestazioni ci sono, dobbiamo continuare su questa squadra qua e limare qualche errore di troppo".

I rossoneri non sanno più vincere: "Quando le partite non le chiudi può succedere che la squadra avversaria può creare qualcosa. Dobbiamo essere più bravi sottoporta ma non ho fatto alcuna scenata. Per la mole di gioco meritavamo di più. Non abbiamo mai dato il colpo del ko, abbiamo preso qualche gol di troppo, non è tutto da buttare. Per le prestazioni che abbiamo fatto potevamo fare molti punti in più ma se parliamo di sfiga non ne usciamo".

Una classifica che ora pesa parecchio: "La classifica pesa tanto, c'è tanto dispendio di energie della squadra, corre tanto e fa tanta fatica. Perdere tante energie e non riuscire a vincere a livello mentale ci porta in grandissima difficoltà".

Domani sera ci sarà il Sassuolo di De Zerbi: "Domani giochiamo contro una squadra in stato di grazia che esprime un buon calcio, è vicina alla Juve. Sarà una partita molto difficile, sta esprimendo un grandissimo calcioNon c'è rivalità, ci siamo incontrati quattro volte. E' un grande allenatore, il Sassuolo ha sempre cambiato, secondo me domani giocherà con la difesa a 4. E' una squadra che quest'anno darà filo da torcere a tanto, la troveremo molto in alto in classifica. Riesce a cambiare 9/11 e vincere a Ferrara, è una squadra in salute. Ho visto i video, è una squadra che sta bene, bisogna fare molta attenzione".

Chi sarà la punta centrale in attacco?: "Anche Borini ha un problema alla caviglia, stamattina ha fatto la risonanza, qualcosa ci inventeremo, in undici scenderemo in campo. Higuain ha provato ieri e ha un po' di fastidio. Rischiare un giocatore e poi perderlo per uno o due mesi... L'ultima parola la dirà lui, ma se non sta al 100% è inutile fare delle prove. Come Patrick, è solo da ammirare per volerci essere a tutti i costi, perde 3/4 ore a Milanello tutti i giorni per curarsi, dobbiamo ripartire da questa mentalità e lo apprezzo molto".