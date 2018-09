Parma: contro l'Empoli un vero e proprio incrocio-salvezza

Il Parma si gioca una fetta importante di salvezza, in casa e contro l'Empoli. Nel prossimo match di campionato, i ducali di D'Aversa proveranno a vincere, sostenuti dal proprio pubblico e da una condizione tutto sommato buona. Nonostante lo stop in casa del Napoli, il Parma ha dato prova di educazione tattica e forza contro molte altre avversarie, navigando in acque più o meno tranquille. Per continuare a stare lontano dalle zone pericolose, i ragazzi di D'Aversa dovranno necessariamente battere anche i toscani di Andreazzoli, altra neo-promossa seriamente decisa a restare in Serie A.

In vista del match, il Parma dovrà fare i conti con l'infortunio di Inglese, reduce da un ematoma intramuscolare alla coscia sinistra rimediato contro il Napoli e dunque a forte rischio per domani. Al suo posto scalpita Ceravolo, chiamato a battere il portiere toscano grazie anche all'aiuto degli esterni Gervinho e Di Gaudio, anche se non è da escludere la presenza di Amato Ciciretti, pronto a dire la sua dopo il brutto infortunio. Davanti a Sepe, difesa praticamente già definita, con Bruno Alves e Gagliolo in mezzo ed il tandem Iacoponi/Dimarco ai lati. Il giovane terzino potrebbe però essere sostituito da Gobbi. A centrocampo, infine, spazio a Stulac, Rigoni e Barilla'.

Intervenuto ai microfoni di Radio RMC Sport, l'ex portiere Carmignani ha parlato proprio della situazione in casa ducale: "​​Parma è un’isola felice. Non c’è contestazione neanche quando si è ultimi. C’è tranquillità e il giocatore è portato a dare il massimo. Se c’è società che opera bene e allenatore bravo come D’Aversa, i risultati si vedono". Parole importante ma con un fondo di verità: i ducali hanno infatti trovato il loro assetto, andando a conquistare punti importanti in ottica salvezza.