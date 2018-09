Seria A, le formazioni ufficiali di Roma - Lazio 

Alle ore 15.00 prenderà il via la 7^giornata di Serie A: si inizierà con il botto cioè con il derby della Capitale. Roma e Lazio scenderanno all'Olimpico per conquistare la vittoria.

Dopo il successo interno con il Frosinone, i giallorossi punteranno ai tre punti per mettersi via il periodo di crisi. Dzeko ha riposato contro i ciocari e tornerà dal primo minuto, confermato anche Pastore.

La Lazio sta vivendo tutt'altro stato visto che è reduce da 4 vittorie di fila in campionato e una in Europa League. Dopo l'inizio in salita, ora la squadra di Simone Inzaghi ha ritrovato la brillantezza vista la scorsa stagione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1) - Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Florenzi, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.

Lazio (3-5-1-1) - Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Caceres; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo; Lulic; Luis Alberto; Immobile.

ARBITRO: Rocchi. ASS.: Tonolini, Liberatore. IV UOMO: Maresca.

VAR: Irrati. AVAR: Vivenzi.