Serie A - Il redivivo Bologna a caccia di conferme contro l'Udinese

Dopo tre sconfitte e un pareggio contro il Frosinone (ultimo in classifica se non fosse per la penalizzazione inflitta al Chievo), il Bologna di Filippo Inzaghi ha ritrovato una quadratura sufficiente a far punti. I rossoblù sono infatti riusciti ad approfittare del pessimo momento della Roma battendola per due a zero, salendo a quota quattro punti e restando agganciato al treno delle altre squadre. Contro la Juventus la sconfitta era largamente prevedibile, ma la prestazione all'Allianz Stadium è stata comunque convincente. Ora al Dall'Ara c'è l'Udinese, avversario che può dire molto sul livello dei felsinei.

I bianconeri dal canto loro, dopo l'ottima vittoria a Verona contro il Chievo, nel turno infrasettimanale hanno perso contro la Lazio per colpa di due errori difensivi, in una partita dove gli uomini di Velazquez avrebbero meritato di fare punti. Una squadra quindi che, come il Bologna, ha trovato una certa quadratura dopo il rinnovamento estivo. Per i friulani c'è il fattore calendario da tenere in considerazione. Dopo lo scontro contro i rossoblù ci sono infatti tre big match casalinghi e la trasferta di Genova. Nonostante gli 8 punti dunque c'è poco da adagiarsi sugli allori.

Le ultime

"Ci sono calciatori di gran caratura come De Paul, Lasagna, Fofana, Barak e Mandragora. Conosciamo le loro caratteristiche, devono preoccuparsi anche loro di un Bologna in salute. I bianconeri ci proveranno coi contropiedi". Presenta così la sfida Pippo Inzaghi, che sta trovando l'undici giusto per il suo 3-5-2. In difesa Skorupski, De Maio e Danilo sono sicuri del posto, mentre l'ultimo vuoto sarà colmato da uno tra Calabresi e Gonzalez (in vantaggio). In mezzo al campo già confermata la presenza di Pulgar (ridotta la squalifica per lui), Svanberg e Dzemaili, viste le assenze di Donsah e Poli. Sulle fasce Dijks e Mattiello. In avanti Falcinelli e uno tra Destro e Santander, con il primo in vantaggio.

"Tutte le partite vanno affrontate con il piglio giusto. Il Bologna si chiude molto bene, una squadra che ti rende difficile arrivare nella sua area, mettendo una linea di cinque uomini. Un po' come noi o il Chievo, squadre con un obiettivo simile. Sarà quindi una partita dura, dove sarà importante tenere la concentrazione per 95'" Queste invece le parole di Velazquez sulla partita. Pochi dubbi per il tecnico spagnolo, che in difesa non cambierà nulla, mentre in mezzo al campo reinserirà Behrami, togliendo con tutta probabilità Barak. In avanti si alzano improvvisamente le quote di D'Alessandro, che potrebbe vincere il ballottaggio con Machis e Pussetto. Imprescindibile De Paul, che con il suo avvio di campionato si è guadagnato la prima convocazione con l'Argentina. In avanti Lasagna confermato unica punta.

I convocati

Bologna

Portieri: Da Costa, Santurro, Skorupski.

Difensori: Calabresi, Danilo, De Maio, Dijks, Gonzalez, Mbaye, Paz.

Centrocampisti: Dzemaili, Krejci, Mattiello, Nagy, Pulgar, Svanberg, Valencia.

Attaccanti: Destro, Falcinelli, Okwonkwo, Orsolini, Santander

Udinese

Portieri: Nicolas, Musso, Scuffet



Difensori: Ekong, Nuytinck, Opoku, Pezzella, Samir, Stryger, Ter Avest, Wague



Centrocampisti: Barak, Behrami, D'Alessandro, De Paul, Fofana, Mandragora, Pontisso

Attaccanti: Lasagna, Machis, Pussetto, Teodorczyk, Vizeu

Probabili formazioni

Bologna (3-5-2): Skorupski; Gonzalez, Danilo, De Maio; Dijks, Dzemaili, Pulgar, Svanberg, Mattiello; Falcinelli, Destro.

Udinese (4-3-3): Scuffet; Stryger Larsen, Troost Ekong, Nuytinck, Samir; Mandragora, Behrami, Fofana; D'Alessandro, Lasagna, De Paul.