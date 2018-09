Serie B - Il Foggia schianta il Benevento: 1-3 al Vigorito 

Nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B 2018/2019 il Foggia vince 3-1 in casa del Benevento. Successo in rimonta per la compagine pugliese visto che sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Coda ma Kragl, su punizione, manda tutti negli spogliatoi sul risultato di parità. Nella seconda frazione di gioco, però, i rossoneri danno la spallata al match grazie ai gol di Camporese e Galano. Con questo successo i pugliesi annullano la penalizzazione salendo a quota 1 in classifica mentre i sanniti restano al terzo posto con 10 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Benevento con Ricci, Coda e Improta a comporre il tridente offensivo mentre il Foggia risponde col 3-5-2 con Galano e Mazzeo a formare la coppia d'attacco.

Partita godibile sin dalle prime battute con il Benevento che al 4' prova a rendersi pericoloso con un mancino da fuori di Viola che termina a lato. Passano pochi minuti, però, ed i padroni di casa la sbloccano con Coda che, sugli sviluppi di un cross di Ricci, insacca con un bel colpo di testa, 1-0. Il Foggia non accusa il colpo, alza il baricentro e al 24' pareggia i conti con Kragl che sorprende Puggioni direttamente da calcio di punizione, 1-1. Nella seconda metà del primo tempo il Benevento torna ad alzare il baricentro e al 38' si rende pericoloso con Ricci che mette al centro per la sforbiciata di Coda ma un difensore del Foggia respinge.

La seconda frazione si apre col vantaggio del Foggia con Camporese che, sugli sviluppi di un cross da destra, approfitta di un'errata uscita di Puggioni ed insacca di testa, 1-2. Il Benevento reagisce e al 51' sfiora il pareggio con Letizia che imbecca Nocerino ma il destro dell'ex Milan termina a lato di poco. Bucchi inserisce Asencio per Ricci ma al 60' gli ospiti calano il tris con Deli che ruba palla a viola e serve Galano il quale, da pochi metri, spiazza Puggioni col piatto sinistro, 1-3. Nella compagine sannita entrano anche Buonaiuto e Insigne ma al 78' sono gli ospiti a sfiorare il gol con un destro di Agnelli che termina fuori di poco, decisiva una deviazione. Nel finale i padroni di casa attaccano a pieno organico ma non riescono ad impensierire il Foggia. Al Vigorito la compagine rossonera batte 3-1 il Benevento e annulla la penalizzazione dopo sei giornate.