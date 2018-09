Bologna - Inzaghi: "Vittoria per pubblico e presidente"

C'è tanta soddisfazione in casa Bologna per tre punti che confermano quanto di buono fatto contro la Roma e contro la Juventus. Ora i felsinei sono a quota 7 punti, un bottino decisamente più tranquillo rispetto al terribile avvio di campionato. Filippo Inzaghi nel post partita ovviamente esprime soddisfazione per aver ribaltato una partita che l'Udinese sembrava potesse tenere in mano.

Una squadra tanto criticata, ma che stavolta ha tirato fuori il carattere: “Volevo che la squadra dimostrasse che, aldilà dei giudizi che danno su di noi, questi ragazzi hanno valori importanti: siamo stati in sofferenza per qualche minuto contro una bella Udinese, li abbiamo limitati e poi siamo venuti fuori bene, disputando in particolare un ottimo secondo tempo.

Un successo dedicato al presidente e ai tifosi, ha stupito in particolare Orsolini, che è entrato in campo e ha deciso la partita: "Sono felicissimo per i nostri tifosi che oggi sono stati orgogliosi di noi, e per il nostro Presidente col quale ci sentivamo in debito. Penso che questi 3 punti siano per lui un bel regalo di compleanno, è una persona straordinaria e qualsiasi allenatore vorrebbe avere a che fare con lui. Bello lo spirito che tutti stanno dimostrando, guardate oggi ad esempio come è entrato in campo Orsolini, con che voglia. La vittoria è meritata, l’abbiamo cercata fino alla fine non accontentandoci del pareggio e ora si può dire che la nostra settimana sia stata assolutamente positiva”.

Il match winner Orsolini ha parlato a DAZN del suo gol e del suo impiego in questo Bologna: "Emozione incredibile, difficile da spiegare a parole. Ho cercato e voluto questo gol. L'anno scorso con il Var me ne erano stati tolti due. Dal 1 luglio lavoriamo insieme con un nuovo mister. C'è tanta rabbia, tanta grinta. Giocare di più? Il mister decide lui quando schierarmi".

Gli fa eco Calabresi: "Abbiamo voluto tanto la vittoria, la stanchezza si è fatta sentire, ma ce l'abbiamo fatta. Per noi è un risultato importantissimo. Inzaghi, durante la settimana, ci dà tante indicazioni, curiamo ogni dettaglio. Dobbiamo lavorare così, da squadra".