Sassuolo-Milan, rossoneri a caccia dei tre punti per invertire il trend

Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A è tornata nuovamente in campo. Questa sera, alle ore 20:30, scenderanno in campo al Mapei Stadium Sassuolo e Milan.

Una gara che ha sempre garantito sorprese, con gli emiliani che si sono rivelati essere la bestia nera dei rossoneri. Il Milan ha conquistato solamente punti in sei partite, una media peggiore di quella dell'anno precedente quando sulla panchina rossonera sedeva Vincenzo Montella. Giovedì il Diavolo ha perso altri tre punti ormai fatti contro l'Empoli che, con un rigore, è riuscita a pareggiare la gara. Il problema evidente è di carattere mentale, i ragazzi di Gattuso non riescono mai a chiudere le partite quando devono e poi, per errori individuali o di deconcentrazione collettiva, arriva puntualmente la beffa.

Un problema che il tecnico calabrese dovrà cercare di eliminare velocemente visto che la panchina incomincia a non essere così tanto sicura come prima. Ecco perché servirà una partita di un certo livello, giocata al massimo per tutti i 90', cercando di non sbagliare nulla a livello tattico e tecnico contro una squadra che ha dimostrato in queste prime giornate di essere davvero letale in contropiede e nelle ripartenze, oltre a giocare un bel calcio palla a terra.

Anche questa sera il Milan dovrà fare a meno del suo bomber Higuain, fermo ai box per un problema ai flessori. Cutrone zoppicava vistosamente contro gli azzurri e Borini ha avuto un piccolo problema muscolare. Probabilmente, sarà adottato come falso nueve Samu Castillejo, affiancato dai soliti Suso e Calhanoglu mentre il resto della formazione non dovrebbe cambiare.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Castillejo, Calhanoglu.