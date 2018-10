Serie A, Il Milan si rilancia alla grande: 4-1 sul Sassuolo 

Il Milan ritrova la vittoria battendo il Sassuolo al Mapei Stadium per 4-1. La squadra di Gattuso porta a casa i tre punti grazie alle reti di Kessiè, Suso (doppietta) e Castillejo. Non basta per i padroni di casa il gol di Duricic.

Un primo tempo vivace con molte occasioni da una parte e dall'altra ma sono i rossoneri a trovare il gol del vantaggio con il ivoriano al 39'. Ad inizio ripresa prodezza dello spagnolo ex Liverpool che insacca in rete il 2-0. Per il Milan arriva anche il terzo gol con un altra bella conclusione da fuori, ma il Sassuolo viene fuori e trova la rete del 1-3 con Duricic. Al 94'esimo arriva il poker con Suso.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Di Francesco. All: De Zerbi.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Castillejo, Calhanoglu. All. Gattuso

LA CRONACA

Il Sassuolo parte meglio e prova fin dalle prime battute a chiudere il Milan nella propria metà campo, ma sono i rossoneri ad avere al 2' la palla gol con Suso, ma la traversa gli nega la gioia del gol. Sono i neroverdi a fare possesso palla con la squadra di Gattuso tutta dietro alla linea della palla.

Una gara in equilibrio con Giacomelli che lascia correre su parecchi interventi fino al 23' dove, ancora una volta, il Milan sfiora il gol del vantaggio questa volta con Kessie:Calhanoglu pesca l'ex atalantino che, a tu per tu con Consigli, prova il tocco sotto ma arriva il salvataggio sulla linea.

Il Sassuolo riprende il pallino del gioco e, complice anche qualche errore di troppo del Milan in disimpegno, sfiora per ben due volte la rete dell'1-0 sempre con Di Francesco ma prima Donnarumma e poi Abate lo stoppano.

Ma è il Milan ad andare in vantaggio con Kessiè: contropiede dei rossoneri guidato proprio dal centrocampista ex Atalanta che dalla propria area si invola fino a quella del Sassuolo e questa volta mette dentro con una conclusione mancina dal limite. Il primo tempo si chiude così con il vantaggio del Diavolo per 1-0.

La ripresa inizia con il raddoppio del Milan con un euro gol di Suso al 49', sinistro a giro dal limite e pallone all'incrocio. Prodezza dello spagnolo e 2-0. I rossoneri giocano meglio e, dopo 10 minuti, trovano il terzo gol con una bellissima conclusione di Castillejo, anche per lui bel tiro da fuori che si insacca all'incrocio.

Il Milan però abbassa il ritmo del gioco e così il Sassuolo trova il gol del 1-3 con Djuricic: nonostante la manata di Boateng su Romagnoli non vista da Giacomelli, il neo entrato in campo prende palla in area, si gira e batte Donnarumma sul primo palo.

Il Sassuolo ci crede, ci prova con i rossoneri che non riescono a uscire dalla propria area di rigore. Ma è il Milan a trovare il quarto gol al 94' con Suso.