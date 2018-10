Serie B: crollano Hellas e Benevento, secondo sorriso consecutivo per il Foggia

In attesa del Pescara, Hellas Verona e Benevento non vincono. Lasciandosi scappare una ghiottissima chance per dare senso alla propria stagione, infatti, le due corazzate escono con le ossa rotte dalle rispettive sfide, cedendo punti importanti contro Salernitana e Foggia. Partendo dalla sfida dell'Arechi, tanta sfortuna e qualche errore di troppo per gli scaligeri di Fabio Grosso, frenati da una grandissima prova di Micai e purgati dall'unico guizzo campano targato Jallow. Discorso analogo per il Benevento, che subisce però una punizione ben più dura in casa. Nonostante il goal di Coda, le streghe non chiudono la sfida, dando speranza al redivivo Foggia: Kragl, Camporese e Galano, infatti, regalano tre punti ai rossoneri.

Pari senza goal, come prevedibile, nella sfida tra Ascoli e Cremonese, dove a vincere è la tattica mista all'educazione difensiva. A provarci di più sono i padroni di casa, che non riescono però a far breccia nella difesa degli uomini di Mandorlini. Termina in parità anche la sfida tra Lecce e Cittadella, formazioni in lizza per un piazzamento playoff. Ad aprire i giochi, ci pensa un rigore di Mancosu, che batte Paleari ed illude i suoi. Nel finale, ci pensa infatti Strizzolo a riassestare la sfida sui binari dell'equilibrio. Molto importante, inoltre, la vittoria dello Spezia sull'arcigno Carpi di Castori. I liguri, sotto all'intervallo a causa del goal di Benjamin Mokulu, si destano nella ripresa, ribaltando la sfida grazie alle marcature vincenti di Galabinov e Maggiore.

Ricco di incertezza e di goal, inoltre, il match del venerdì tra Brescia e Crotone. In dieci a causa del rosso diretto rifilato a Golemic, i calabresi subiscono da Donnarumma la rete dello 0-1. Nella ripresa però si sveglia Budimir, che prima fa 1-1 e poi riassesta la sfida sul 2-2. In mezzo, la rete di Dall'Oglio, che illude un Brescia comunque positivo. Pareggio anche tra Cosenza e Perugia: a Maniero, risponde infatti Michael nella ripresa. Risultato analogo, infine, nella sfida tra Venezia e Livorno, animata dai goal di Diamanti e Citro.

DI SEGUITO I RISULTATI:

30.09. 21:00 Benevento Foggia 1 : 3

30.09. 15:00 Ascoli Cremonese 0 : 0

30.09. 15:00 Cosenza Perugia 1 : 1

29.09. 18:00 Venezia Livorno 1 : 1

29.09. 15:00 Lecce Cittadella 1 : 1

29.09. 15:00 Salernitana Verona 1 : 0

29.09. 15:00 Spezia Carpi 2 : 1

28.09. 21:00 Crotone Brescia 2 : 2