Inter, la qualità obbliga alla vittoria contro il PSV

4 vittorie consecutive fra campionato e Champions League per l'Inter di Luciano Spalletti che si prepara per l'importantissima partita che vedrà i suoi ragazzi fronteggiare il PSV di Mark Van Bommel. La sfida della seconda giornata del girone di Champions, che al momento vede il Barcellona di Ernesto Valverde a pari punti con l'Inter ma prima per differenza reti, vede i nerazzurri leggermente favoriti anche perché la maggior parte dei titolari hanno riposato nell'ultimo turno di campionato contro il Cagliari.

Spalletti stesso e i tifosi sperano di vincere, come è ovvio che sia, soprattutto per il fatto che i giocatori che scenderanno in campo al Philips Stadion saranno quelli di maggiore qualità in casa nerazzurra. La porta verrà occupata dalle manone di Samir Handanovic, numero 1 indiscutibile che nella partita vinta contro il Cagliari non ha concesso nulla se non una rete, successivamente annullata, di mano del capitano dei sardi Dessena. Al centro della difesa non ci sono dubbi: Milan Skriniar e Stefan de Vrij saranno il muro che cercherà di fermare gli attacchi della squadra olandese, che probabilmente passeranno dai piedi di Pereiro, Lozano e De Jong. I terzini saranno Kwadwo Asamoah, sempre più avanti nelle gerarchie di Luciano Spalletti, e Danilo D'Ambrosio, vista l'indisponibilità per infortunio di Sime Vrsaljko. L'ex Torino, nonostante partisse come possibile panchinaro ad inizio stagione, fa comprendere come il duro lavoro ed impegno siano sempre apprezzati nel calcio. Quando viene chiamato in causa non retrocede e dà tutto, che sia nel ruolo di terzino o in quello di centrale, ruolo che ha imparato ad "amare" anche sotto la visione attenta di Spalletti.

A centrocampo spazio a Matias Vecino, man of the match della partita contro il Tottenham, e il solito "epic" Marcelo Brozovic che avrà il delicato compito di impostare l'azione. Prima della partita contro il Cagliari, il croato deteneva a pari merito con Nicolò Barella il primo posto tra i giocatori che hanno recuperato più palloni nel corso del campionato: ben 55. Numeri che portano Brozovic ad essere intravisto come il giocatore che ha mostrato al mondiale, accanto a Luka Modric.

La punta sarà, ovviamente, Mauro Icardi, assente contro il Cagliari proprio per permettere al suo fisico di essere pronto al cento per cento per la seconda partita di Champions ma anche per dare maggior spazio e tornare a sentire il feeling con il campo al suo amico Lautaro Martinez. Ai lati del capitano argentino dell'Inter giocheranno Ivan Perisic e uno tra Matteo Politano e Antonio Candreva.

La prova del numero 87, contro il Cagliari, non è stata deludente ma nemmeno convincente. L'occasione divorata sull'1-0, sventata anche da una buonissima parata di Alessio Cragno, lasciano ancora molti dubbi sulla presenza dal primo minuto dell'ex Lazio e Livorno ad Eindhoven. Al momento è più probabile vedere dal 1' Matteo Politano, reduce dal suo primo gol in Serie A con la maglia nerazzurra (e che gol). Con i suoi strappi e i suoi accentramenti dalla destra sul mancino rendono l'ex Sassuolo uno dei giocatori più imprevedibili e con maggiore tecnica per la squadra di Luciano Spalletti.

Radja Nainggolan, invece, non si tocca. Ennesima partita da titolare anche per il belga che con le sue incursioni, i suoi recuperi e il suo supporto alla manovra in fase di attacco e in fase di rientro, resta uno dei punti cardine per l'Inter che dimostra ancora una volta di voler puntare fortemente sull'ex Roma e Cagliari. Con la qualità dei singoli e gli ultimi risultati raggiunti, i tifosi sperano in una vittoria che darebbe ottime chance all'Inter di catapultarsi agli ottavi di finale che, però, sono ancora lontani, anzi lontanissimi. Di seguito i probabili undici che scenderanno in campo contro il PSV.

Inter: (4-2-3-1) - Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi