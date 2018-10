Juventus: vietate possibili sorprese contro lo Young Boys

Un inizio di stagione fantastico, tanto che la Juventus non cominciava così bene dal 1930, circa 90 anni fa. Sette vittorie su sette in campionato e la seconda classificata dista già sei punti. In Champions League, dopo la complicatissima vittoria a Valencia, non solo per il campo ostico, ma anche per la controversa espulsione di Cristiano Ronaldo, domani sera l'Allianz Stadium torna ad aprire i battenti per una sfida valevole per la massima competizione europea sei mesi dopo aver visto la fantastica rovesciata del portoghese, incipit dell'amore tra i Campioni d'Italia e il fuoriclasse nato nel 1985.

Nel capoluogo piemontese arriva lo Young Boys, la squadra forse meno impegnativa da affrontare del Gruppo H. Gli svizzeri non sono partiti nel migliore dei modi subendo un tris dal Manchester United. I gialloneri giungono in Italia sperando di ottenere almeno un punticino nell'ex Juventus Stadium che, in tutta la sua storia, ha visto solamente due sconfitte: Bayern Monaco nel 2013 e Real Madrid lo scorso anno.

I bianconeri affronteranno gli elvetici senza Cristiano Ronaldo e Sami Khedira, ancora ai box per l'infortunio muscolare rimediato in Spagna. Dal Mestalla era uscito malconcio anche Douglas Costa, in dubbio per la partita di domani sera.

Dall'altra parte del girone il Manchester United ospiterà il Valencia. La Vecchia Signora e i suoi tifosi sperano inevitabilmente in un passo falso dei padroni di casa, i quali non stanno attraversando un buon momento a causa delle vicissitudini legate all'allenatore Jose Mourinho. Una mancata vittoria dei Red Devils e un trionfo della Juventus porterebbe i piemontesi in testa da soli nel loro raggruppamento, in modo da affrontare più tranquillamente la doppia sfida contro la squadra inglese.