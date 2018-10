Milan, missione riuscita: Gattuso respira e i rossoneri riabbracciano la vittoria

Il Milan (finalmente) torna alla vitoria: un successo largo quello ottenuto eri sera contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium finisce 4-1 per i rossoneri a segno con Suso (doppietta), Kessiè e Samuel Castillejo.

La squadra di Gattuso aveva un disperato bisogno di vincere e così è stato. Nel momento peggiore, nel momento più basso della stagione fatto di instabilità ed incertezze e di fronte al miglior attacco del campionato, la squadra si ritrova e ritorna al successo dopo un mese esatto conquistando anche il primo successo esterno scacciando via incubi e paure. Ora il Diavolo è nove punti ma con un match da recuperare, il quarto posto dista solamente quattro lunghezze. Peccato per l'ennesimo gol subito, ma l'importante ieri sera erano i tre punti.

Una gara giocata con sicurezza e serenità da parte del Milan che, anche senza Higuain e senza un centroavanti puro, i vari esterni creano e tirano molto da fuori. Bravi i rossoneri a non subire, non disunirsi, non eclissarsi nel secondo tempo e rimanere concentrati sul match fino al 90esimo e non come era accaduto nelle partite precedenti. Il titolo di migliore in campo va a Suso, doppietta e tante giocate di fantasia, ma bene anche il resto della squadra, come Abate e Donnarumma.

Panchina salvaguardata per Gattuso che, per il momento, allontana il fantasma di Antonio Conte e non solo. Allegri, proprio al Mapei, perse la panchina dei rossoneri, Ringhio se la tiene stretta e dimostra che la sua squadra gioca un bel calcio e sa anche vincere.

Ora può iniziare finalmente il campionato del Milan? Forse, ma ora è importante rimane concentrati, non perdere ulteriore punti per strada. I rossoneri dimostrano di avere qualità importanti, ma attenzione ora ad abbassare la guardia perchè la strada non è in discesa: giovedì e domenica il Milan ospita l'Olympiakos ed il Chievo due partite per poter iniziare un nuovo ciclo. Quelli di ieri è stata solo un primo passo fuori dal periodo complicato, ora servono conferme per capire se il periodo difficile è davvero alle spalle.