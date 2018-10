Juventus-Young Boys 3-0, Allegri: "Buona partita ma potevamo fare più gol. Dybala sta crescendo"

Successo agevole per la Juventus che nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League batte 3-0 lo Young Boys grazie a una tripletta di Paulo Dybala.

Nel post gara ha parlato il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri che ha analizzato il match e la prestazione di alcuni singoli.

"Abbiamo iniziato bene la partita, abbiamo subito un solo pericolo dopo la prima rete, ma in generale potevamo fare più gol anche per la differenza reti nel girone. I ragazzi sono stati bravi a prendere con serietà questo impegno dopo il big match di sabato scorso".

Sembra una Juventus perfetta ma Allegri vuole di più dai suoi giocatori: "Non siamo in un periodo ottimale, infatti stasera potevamo fare più gol. Sabato abbiamo una partita difficile e dobbiamo cercare di chiudere al meglio questo periodo prima della sosta".

Uomo del match Paulo Dybala autore della sua prima tripletta in Champions League: "Paulo sta crescendo soprattutto dal punto vista fisico. Intesa con Ronaldo? Ho sempre sostenuto che Dybala sia meglio da trequartista quando gioca per la squadra. Se prendiamo ad esempio la partita con il Chievo giocavamo senza centravanti, quando invece c'è Mandzukic sia Dybala che Ronaldo ne traggono beneficio. E' chiaro che non possono giocare sempre gli stessi e sono contento della crescita dei singoli e della squadra".

Ormai non fa più notizia l'ennesima buona prestazione di Bernardeschi diventato un vero e proprio jolly per Allegri: "Federico è cresciuto molto. Stasera ha iniziato come mezzala destra ma pestava un pò i piedi a Dybala e quindi l'ho spostato a sinistra. Ha fatto molto bene anche se in un paio di occasioni è stato egoista e doveva passare ai compagni".

Come contro il Bologna linea difensiva a 3 e porta imbattuta: "Stasera mancavano un pò di giocatori e ho deciso di mettere tre difensori considerando che lo Young Boys è una squadra molto fisica. Lo schieramento dipende molto dagli avversari. L'equilibrio lo si può avere anche con la difesa a 4 con l'aiuto dei terzini e del centrocampista. E' chiaro quando c'è Barzagli possiamo maggiormente usare questo tipo di schieramento visto che Andrea è uno dei migliori nella difesa a 3".