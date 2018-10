Milan, di nuovo al lavoro: Higuain pronto al rientro

Dopo la bella vittoria di domenica scorsa contro il Sassuolo Gattuso ha concesso 24 ore di riposo alla propria rosa ed oggi si ritroveranno tutti a Milanello per preparare l'imminente doppia sfida di San Siro prima della sosta per le nazionali, ovvero giovedì contro l'Olympiacos e domenica pomeriggio contro il Chievo.

Dopo i fantasmi di Conte e di Donadoni, Ringhio si è ripreso la propria panchina scacciando tutte le voci. Dopo un inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative, i rossoneri vogliono ripartire.

Ora testa alle prossime gare soprattutto a quella contro l’Olympiacos è fondamentale difatti, con una vittoria della squadra rossonera, il Milan potrebbe ipotecare la qualificazione ai sedicesimi.

HIGUAIN PRONTO A RIENTRARE

Gattuso riavrà a disposizione Gonzalo Higuain: dopo aver saltato le ultime due sfide contro Empoli e Sassuolo per l'infiammazione alla vecchia cicatrice del flessore, l'attaccante argentino rientrerà contro i greci (o al massimo) nella gara con il Chievo Verona. Oggi il giocatore lavorerà con il gruppo, ma intanto Patrick Cutrone ha smaltito definitivamente il dolore alla caviglia, e, se l'ex Juventus non dovesse farcela, il giovane bomber sarà schierato titolare. Un altra notizia positiva arrivata anche da Andrea Conti che, finalmente, si sta allenando con il gruppo. Il rientro campo è ormai imminente e domenica potrebbe essere convocato per iniziare ad assaggiare il campo.

L'infermeria rossonera si sta svuotando, rimane ancora un punto interrogativo legato a Mattia Caldara: il difensore atalantino è fermo dal match col Dudelange per una pubalgia e non rientrerà prima della sosta.