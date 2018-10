<p><strong>Gennaro Gattuso </strong>ha da poco terminato la conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Olympiacos. Andiamo a sentire che cos'ha detto!</p> <p><strong>EUROPA LEAGUE -</strong> "<em>Il Betis gioca bene, l'Olympiacos è un club con una mentalità vincente. Hanno qualità e come a noi piace giocare a calcio. L'obiettivo ora è passare il turno, poi vedremo dove possiamo arrivare. Bisogna vedere come arriveremo a febbraio, ora pensiamo solo a passare il turno. Loro giocano con il 4-2-3-1, ma poi giocano anche con il 4-2-4. Sono pericolosi in fase offensiva, hanno un gioco propositivo. Hanno cambiato tanti giocatori, ma è una squadra costruita con criterio. Dobbiamo stare attenti in fase di transizione"</em>.</p> <p><strong>IL MOMENTO NEGATIVO E' ALLE SPALLE? -</strong> <em>"Le altre stanno giocando bene, abbinano qualità tecniche a grande fisicità. L'Inter è così, la Fiorentina sta facendo bene, così come Lazio e Napoli. Noi dobbiamo pensare solo a migliorare, le altre sono tutte squadre forte, noi dobbiamo trovare una mentalità vincente e imparare a soffrire. Tanti giocatori hanno parlato di svolta dopo domenica. Dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo. Anche dopo i tre pareggi non era tutto da buttare. Siamo una squadra che esprime un buon calcio, dobbiamo trovare la solidità e la mentalità giusta. Dobbiamo migliorare la lettura di alcune partite. Abbiamo sofferto all'inizio, ma vedevo una squadra che rispettava l'avversario ma che voleva recuperare subito la palla. Dobbiamo andare avanti così, la strada è questa".</em></p> <p><strong>SUI SINGOLI, CUTRONE -</strong> "<em>E' stato un esempio in queste due settimane, lo spogliatoio ha apprezzato quello che ha fatto. Oggi Patrick non è ancora al 100%, ha lavorato anche nel giorno di riposo. Patrick è questo, ma bisogna valutare tante cose. Io non sono medico, i giocatori sono bugiardi, anch'io ho detto tante bugie dicendo agli allenatori che stavo bene anche se non era vero. Bisogna però stare attenti perchè altrimenti rischi di perdere un giocare per dei mesi. Io ascolto il dottore".</em></p> <p><strong>HIGUAIN - </strong>"<em>E' un ragazzo che si fa voler bene nello spogliatoio. Non ho mai pensato che senza Higuain sarebbe stato un problema enorme, ovvia che è meglio averlo che non averlo. Dobbiamo imparare a sfruttare al meglio le sue caratteristiche. Per noi è un valore aggiunto. Si sta allenando con noi, oggi lo valutiamo. Potrebbe giocare anche domani".</em></p>