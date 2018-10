Serie B: spiccano Pescara-Benevento e Palermo-Crotone, il Verona può scappare

Mentre il Cittadella osserva un turno di riposo, continua senza sosta il campionato di Serie B. Dopo lo stop in casa della Salernitana, vuole tornare a vincere l’Hellas Verona di Grosso, in casa e contro un Lecce che si sta confermando comunque molto combattivo. Una sfida che potrebbe regalare emozioni. Match di cartello, invece, quello tra Pescara e Benevento, formazioni che cercheranno di fare punti per evitare la fuga dei veronesi. Chi conquisterà i tre punti, terrà il passo dell’Hellas. Novanta minuti importanti anche per la Cremonese, che in caso di vittoria contro la Salernitana potrebbe affacciarsi nelle zone nobili. Anche i campani sognano però i playoff, motivo che li spingerà a vincere.

Trasferta che potrebbe nascondere insidie nascoste, invece, per lo Spezia, in casa di un Livorno costretto a fare punti per non peggiorare una stagione complicata. Sfida dal gustoso sapore di Serie A, invece, quella tra Palermo e Crotone, match che promette spettacolo per l’altissimo tasso tecnico delle due formazioni. Entrambe zoppicanti, le big dovranno cercare i tre punti, conditio sine qua non è difficile rialzare la china. Si prevede un match molto tirato, inoltre, Brescia-Padova, formazioni il cui primo obiettivo è la salvezza. La partita potrebbe regalare poche occasioni da rete, le due squadre cercheranno di strappare punti preziosi.

Dopo due vittorie consecutive, vuole calare il tris il Foggia, pronto a risalire la china dopo aver annullato la penalizzazione. In casa e contro l’Ascoli, i rossoneri possono vincere e continuare la risalita. Incrocio tra squadre decadute, invece, quello tra Perugia e Venezia, che stanno passando momenti tragici. I lagunari di Vecchi sembrano più in forma, guai però a sottovalutare gli umbri. Infine, match tra piccole zoppicanti quello che vedrà Carpi e Cosenza incrociare le rispettive lame sportive: il fattore-casa potrebbe aiutare i falconi, i calabresi non vogliono però perdere altri punti.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

05.10. 21:00 Verona Lecce

06.10. 15:00 Carpi Cosenza

06.10. 15:00 Cremonese Salernitana

06.10. 15:00 Foggia Ascoli

06.10. 15:00 Pescara Benevento

06.10. 18:00 Perugia Venezia

07.10. 15:00 Brescia Padova

07.10. 15:00 Livorno Spezia

07.10. 21:00 Palermo Crotone