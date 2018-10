Entracht-Lazio 3-1, S. Inzaghi: "Dobbiamo crescere come collettivo. L'arbitro ha condizionato il match"

Seconda batosta in pochi giorni per la Lazio che, dopo la sconfitta nel derby con la Roma, perde anche contro l'Eintracht Francoforte nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Termina 4-1 per i tedeschi che passano in vantaggio dopo pochi minuti con Da Costa, pareggia la formazione biancoceleste con Parolo, poi Kostic, Jovic e di nuovo Da Costa firmano il poker dell'Eintracht. Lazio che finisce il match in 9 uomini per le espulsioni di Basta e Correa.

Nel post gara ha parlato ai microfoni di Sky Sport il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi che ha analizzato il match rammaricandosi anche per le decisioni arbitrali sfavorevoli per la sua squadra.

"C'è rammarico perchè potevamo fare meglio. Senza le due espulsioni non avremmo perso. Dispiace perchè in 10 ce la stavamo giocando, l'espulsione di Correa, che non c'era, ci ha tagliato le gambe. Abbiamo pagato alcune nostre disattenzioni difensive che ci hanno penalizzato, ma ci rialzeremo".

Atteggiamento non da Lazio soprattutto dopo il gol del pareggio: "Per 20 minuti la squadra ha messo in campo un buon gioco con il giusto atteggiamento. Poi a tratti smettiamo di giocare e pensiamo che con il singolo possiamo vincere le partite ma non è così. Dobbiamo migliorare ma sono fiducioso per il futuro".

Squadra poco lucida in entrambe le fasi di gioco dove ha commesso diversi errori: "L'attenzione va sempre allenata e questo vale sia a livello difensivo che a livello offensivo dove per scelte sbagliate non abbiamo concretizzato delle buone occasioni. Io penso che faremo tesoro di questa partita, dispiace che sia stata rovinata dall'arbitro per una seconda espulsione ingiusta".

In particolare è la fase offensiva che preoccupa maggiormente visto lo scarso stato di forma di alcuni giocatori come Milinkovic e Luis Alberto: "Stiamo cercando di lavorare su questo, come ho detto prima anche sulle scelte sbagliate nell'ultimo passaggio. Abbiamo perso due partite importanti per degli episodi, dispiace molto e dobbiamo allenarci su queste situazioni che ci condannano. Noi non possiamo giocare da soli perchè solo con il collettivo possiamo migliorare il rendimento dello scorso anno. Nella passata stagione siamo stati uno degli attacchi più prolifici in assoluto, quest'anno non è così anche perchè spesso ci intestardiamo giocando da soli pensando di risolvere la partita e questo non va bene".