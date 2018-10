Empoli, parla Andreazzoli: "Grandi ricordi del periodo alla Roma, ma domani voglio metterla in difficoltà"

La classifica vede l'Empoli in zona retrocessione nonostante le buone prestazioni e la qualità del gioco espresso. Per questo domani la squadra toscana cercherà in tutti i modi di conquistare punti preziosi in ottica salvezza, ma l'avversaria è la Roma di Di Francesco reduce da tre successi di fila tra campionato e Champions League condite da ben 11 gol realizzati.

Ne ha parlato in conferenza stampa il tecnico dell'Empoli, nonchè grande ex, Aurelio Andreazzoli.

"Roma è stato un capitolo importante della mia vita. Lì ho potuto lavorare al meglio con gente che mi ha trattato bene e alla quale sono molto legato. Ho visto giocatori come Florenzi e De Rossi crescere e Totti invecchiare, abbiamo condiviso insieme 12 anni di carriera e sarà un piacere ritrovarli. La partita è per me particolare, ma sono concentrato unicamente ai 90 minuti di gioco considerando che affrontiamo una squadra in un momento brillante di forma con diversi giocatori al top e per questo sarà difficile per noi".

Empoli reduce dalla sconfitta di misura con il Parma: "Dopo la sconfitta con il Parma abbiamo analizzato gli errori che ci sono stati, nonostante non meritavamo di perdere. Abbiamo il conforto delle prestazioni che sono buone ma è un conforto parziale perchè dobbiamo concretizzarle in risultati positivi. I numeri sono buoni per noi e siamo fiduciosi per il futuro".

Un Empoli positivo dal punto di vista delle prestazioni ma che deve migliorare su alcuni fattori: "Noi sappiamo cosa manca alla squadra. L'esperienza è un fattore importante e con il passare del tempo mi aspetto miglioramenti da parte dei più giovani. Poi vedendo i 7 pali colpiti e le situazioni da gol create anche la mala sorte in questo momento ci sta condizionando, però dobbiamo migliorare nella concretezza. Aspetto psicologico? Può essere ma una volta che l'arbitro fischia il calcio d'inizio il calciatore deve mettere in campo tutte le sue qualità e orientare la partita nella giusta direzione per il singolo e per il collettivo".

Roma in netta ripresa dopo le difficoltà iniziali e Andreazzoli la rispetta molto: "Non è semplice domani perchè la Roma ha un'identità precisa su cui lavorare, ma con i giocatori che ha è difficile arginare tutto il suo potenziale. Noi daremo il massimo per dare fastidio a una squadra che ha tante armi per metterci in difficoltà, considerando che la rosa è stata costruita partendo da una base importante e venendo da una semifinale di Champions League".

Grande differenza fisica tra le due squadre e il recupero di Acquah è fondamentale in tal senso per l'Empoli: "Acquah ha fisicità ma non ha centimetri come li hanno i giocatori della Roma, domani comunque gioca. Sulle scelte di formazione vediamo perchè se irrobustiamo la squadra possiamo perdere qualcosa in velocità e tecnica che sono le nostre armi migliori. Il modulo? Credo che confermeremo il 4-3-1-2, ma dovremo svilupparlo meglio".