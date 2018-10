Serie A, la Roma va ad Empoli: Di Francesco conferma il 4-2-3-1 

Dopo gli impegni europei, ritorna la Serie A prima della sosta. Questa sera la Roma farà visita all'Empoli: due squadre alla ricerca di punti, anche se per motivi diversi.

I giallorossi hanno superato la crisi delle scorse settimane conquistando tre successi in altrettante gare (quattro se si considera anche la vittoria in Champions League contro il Viktoria Plzen ndr). Tutt'altra classifica per i toscani che, dopo la vittoria alla prima giornata contro il Cagliari, hanno ottenuto solamente due punti nelle successive sei partite. I precedenti non sono di buon augurio alla squadra di Andreazzol, con un passato longevo nella Roma, visto che l'Empoli non batte la Roma dal 2007 (almeno in A ndr).

Di Francesco è alle prese con un paio di dubbi: non avrà Pastore (out per un problema al polpaccio), Kolarov e De Rossi (il capitano sarà in panchina), ma recupererà Perrotti che ha smaltito il problema al flessore. Dietro a Dzeko, confermato Lorenzo Pellegrini da trequartista con Under ed El Shaarawy.

Andreazzoli recupererà Acquah, dovrebbe andare in panchina, invece saranno out Antonelli, Polvani e Rodriguez, in dubbio Pasqual e Mchedlidze. Zajc a supporto di La Gumina e Caputo.

Le parole della vigilia

Andreazzoli - "Non sarà semplice affrontare la Roma, loro hanno un’identità precisa su cui puoi anche lavorare, ma le armi sono talmente tante che non sarà facile arginarle tutte. Abbiamo le idee chiare e cercheremo di dargli fastidio".

Di Francesco - "Ogni partita è un banco di prova, l'Empoli è in salute e meritava più punti. È una delle squadre cosiddette piccole che gioca meglio e tiene bene il possesso palla, veramente hanno qualità importanti, complimenti a Andreazzoli".

I convocati

Empoli

PORTIERI: Fulignati, Provedel, Terracciano.

DIFENSORI: Di Lorenzo, Maietta, Marcjanik, Rasmussen, Silvestre, Untersee, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Acquah, Bennacer, Brighi, Capezzi, Krunic, Traore, Ucan, Zajc.

ATTACCANTI: Caputo, Jaupovic, La Gumina, Mraz

Roma

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante

Difensori: Karsdorp, Lu. Pellegrini, Jesus, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas

Centrocampisti: Cristante, Lo. Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Nzonzi

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Ünder, Kluivert, El Shaarawy

Le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah, Bennacer, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi; Fazio, Manolas, Luca Pellegrini; Cristante, Nzonzi; Under, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko