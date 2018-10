Torino-Frosinone: le probabili formazioni del match

Il Torino per dare continuità al successo con il Chievo e avvicinarsi alla zona Europa League, il Frosinone per interrompere l'emorragia di 5 sconfitte di fila che la relegano al penultimo posto con 5 punti di distacco dalla zona salvezza. Ecco i temi principale dell'anticipo di questa sera dell'8^ giornata di serie A tra Torino e Frosinone. Vediamo le ultime dai campi e le probabili formazioni del match.

Torino

Finalmente buone notizie dall'infermeria per Walter Mazzarri che in questo inizio di stagione ha perso diversi giocatori per infortuni muscolari. La principale è il recupero completo di Iago Falque che contro il Chievo è entrato solo nel finale dimostrando di non essere ancora al meglio. Ma il tecnico toscano può essere soddisfatto anche per De Silvestri, visto che si temeva una lesione muscolare per il terzino che invece ha subito solo una contrattura e tornerà subito dopo la sosta. Mazzarri conferma quasi in blocco la formazione che ha battuto in extremis il Chievo con il primo gol con la maglia del Torino di Zaza. Proprio l'attaccante proveniente dal Valencia dovrebbe essere l'unica novità con l'allenatore pronto finalmente a dargli fiducia dall'inizio a fianco del "Gallo" Belotti. Partirà probabilmente dalla panchina Iago Falque che sfida Soriano in netto vantaggio, mentre al posto dell'infortunato De Silvestri spazio a Berenguer che andrà a sinistra con lo spostamento di Ola Aina a destra. Ancora indisponibili Lyanco e Ansaldi che ne avranno almeno per un altro mese.

Frosinone

Non può più sbagliare Moreno Longo a serio rischio esonero in caso di sconfitta questa sera. Il tecnico però deve fare a meno di Capuano, Gori, Paganini, Dionisi, Maiello e Ardaiz. Non al meglio Halfredsson e Perica ma il primo stringerà i denti e giocherà mentre l'attaccante si accomoderà in panchina per fare spazio a Ciofani che proverà a sbloccare il Frosinone ancora a secco di gol su azione in campionato. Dubbi sul partner dell'ariete abruzzese con Campell e Ciano che si contendono un posto (in questo momento il costaricano è in leggero svantaggio). Per il resto Brighenti e Krajnc prendono il posto di Capuano e Goldaniga, Cassata è avanti su Soddimo mentre Crisetig dovrebbe accomodarsi in panchina.

Probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Berenguer, Soriano, Rincon, Meité, Aina; Zaza, Belotti. All. Mazzarri.

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Molinaro; Cassata; Ciano, Ciofani.