Serie A- Il Torino vince, ma con il brivido! Frosinone piegato 3-2

Il Torino vince dominando il primo tempo, ma nella ripresa, successivamente al raddoppio di Daniele Baselli, rischia di mandare tutto in fumo facendosi rimontare due goal dal Frosinone che, prima di questa partita, aveva totalizzato una sola rete e, per giunta, su calcio di rigore.

I granata alla fine riescono a prendersi il secondo trionfo consecutivo e salgono momentaneamente al sesto posto in classifica. Sprofondano sempre di più i ciociari che rimangono fermi ad una lunghezza in piena zona retrocessione. I neopromossi devono, però, ripartire da un secondo tempo giocato bene nel quale erano riusciti a trovare il pareggio con Goldaniga e Ciano.

Mazzarri conferma l'ormai già collaudato 3-5-2 con Sirigu tra i pali difeso da Izzo, N'Koulou e Moretti. Meité, Rincon e la sorpresa Baselli comandano la mediana ai fianchi di Ola Aina e Berenguer. Davanti Belotti è imprescindibile ed è in coppia con il match winner del Bentegodi Zaza. Longo opta per il medesimo modulo, ma con uno dei tre centrocampisti più avanzato nel ruolo di trequartista. Sportiello è l'estremo difensore e il tridente difensivo è forato da Goldaniga, Salamon e Kranjc. Zampano e Molinaro si prendono le fasce, mentre Hallfredsson e Chibsah operano centralmente. Ciano gioca alle spalle di Campbell e Daniel Ciofani.

PRIMO TEMPO► Parte molto aggressivo il Torino voglioso di trovare tre punti e la seconda vittoria consecutiva. La prima grande occasione arriva al 6' con Belotti che approfitta del suggerimento di Meité per incrociare di destro, ma trova il palo. Il Gallo si rende ancora pericoloso quattro minuti più tardi mettendo di poco a lato sull'assist del compagno di reparto Simone Zaza. I ciociari faticano a creare gioco e non effettuano nemmeno un tiro verso la porta difesa da Sirigu, con i padroni di casa che comandano tatticamente il match. Al 20' arriva meritatamente il vantaggio granata con Tomàs Rincon. Il venezuelano raccoglie una fantastica sponda dell'ex attaccante di Juventus e Valencia e, nei pressi del limite dell'area, fa partire un destro eccellente che trafigge Sportiello. Il Frosinone prova a reagire dopo aver subito la rete dello svantaggio e al 27' arriva la prima occasione con l'ex Sassuolo Edoardo Goldaniga che stacca di testa mandando il pallone alto seppur di non molto. Una prima frazione nella quale è emersa l'evidente differenza tecnica presente tra le due compagini, con i piemontesi nettamente superiori da questo punto di vista.

SECONDO TEMPO► Granata che cominciano la ripresa andando subito in vantaggio al 46' con Baselli che raddoppia su una respinta di Sportiello ad una conclusione di Zaza. Successivamente ad un'occasione di Meité i neopromossi accorciano le distanze con Goldaniga al 58' prima di riportare lo status quo al 64' con una zuccata vincente di Ciano su un meraviglioso assist di Campbell. Dopo un gol annullato ad Izzo, la squadra di Mazzarri ritrova il vantaggio al 71' con una rete magistrale di Alex Berenguer. Il Frosinone non risente della rete subita e continua ad attaccare come un toro ferito alla ricerca del pareggio e, dopo uno spavento per una traversa di N'Koulou, Perica ha due occasioni, nella prima il tiro viene murato dall'ex esterno dell'Osasuna e, nella seconda, Sirigu risponde presente. Alla fine, però, a trionfare sono i padroni di casa per 3-2.