Serie B: è 0-0 allo Zini, Cremonese e Salernitana si dividono la posta in palio

Bella partita tra Cremonese e Salernitana, che si dividono la posta in palio nonostante il numero importante di occasioni creato. Ai punti avrebbero vinto i ragazzi di Mandorlini, la Salernitana soffre in avanti ma regge abbastanza bene dietro. Cremonese che sale a undici, un punto in meno per i campani.

Padroni di casa che scendono in campo adottando il 4-3-3. Davanti a Radunovic, difesa a quattro composta da Mogos, Claiton, Terranova e Renzetti. Nella zona mediana del campo, chiavi del gioco affidate a Greco, affiancato da Arini e Croce. Ai lati di Paulinho, Perrulli e Castrovilli. Consueto 3-5-2, invece, per i campani, che si affidano a Jallow e Vuletich in avanti. Micai in porta, protetto dal terzetto difensivo Mantovani-Schiavi-Gigliotti. Di Tacchio al centro, affiancato da Odjer e Castiglia. Completano l'undici di Colantuono, i fluidificanti Casasola e Vitale.

La partita comincia in maniera vibrante, con molte occasioni nei primi minuti. Al 6' bel tentativo di Jallow in rovesciata, un minuto dopo grande chance per Terranova, che sugli sviluppi di una punizione controlla male davanti a Micai, favorendone l'uscita. Al 9', invece, Mogos si mette in proprio a ci prova con il tiro della casa, un bolide centrale sventato senza problemi dall'ex estremo difensore del Bari. A fare la gara sono però i padroni di casa di Mandorlini, che con Salerno non ha mai avuto un ottimo rapporto. Al 19' ancora Cremonese in evidenza, quando è Paulinho a torcersi di testa mandando di pochissimo a lato la propria idea. Mentre la Cremonese attacca, la Salernitana prova a partire in contropiede, come conferma l'incursione di Jallow che non trova però maggior fortuna. Alla mezz'ora la difesa granata quasi rischia l'autogoal, ci pensa Micai poi a disinnescare il tutto. L'ultima parte di frazione è sempre di marca lombarda, con Castrovilli che al 41' fallisce da buona posizione una ghiotta chance.

Seconda frazione che comincia con la Cremonese subito pericolosa al 50', quando è Paulinho a staccare di testa trovando la decisa risposta di Micai, davvero miracoloso nella parata considerata. Per contro, la Salernitana si sveglia all'ora di gioco e con Castiglia, il cui destro dal limite impegna Radunovic nella prima parata di giornata. Passano quattro minuti ed i campani si distendono in contropiede: Jallow scatta bene e serve Akpa-Akpro, che si fa però pescare in offside. Al 69' ci prova invece la Cremonese con un bel suggerimento in mezzo di Renzetti, allontana la difesa ospite. Il passare dei minuti non abbatte l'intensità della sfida, che continua a regalare emozioni: al 77' bel colpo di testa di Vitale ribattuto da un compagno, passano sessanta secondi ed è Castrovilli a tentare la battuta direttamente da corner. Micai è però attento. Succede poco altro, con la sfida che termina sullo 0-0. Migliore in campo per i padroni di casa, Paulinho. Per gli ospiti in evidenza Vitale.