Serie A - La Juventus liquida senza problemi l'Udinese (0-2)

Il pronostico era scontato e la Juventus non ha sbagliato nulla. La squadra di Allegri ottiene la decima vittoria consecutiva battendo un'Udinese orogliosa, ma che non è mai riuscita a contenere la strapotenza torinese. Finisce 2-0 con i gol di Bentancur e Cristiano Ronaldo.

Udinese (4-4-1-1): Scuffet; Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora, De Paul; Barak; Lasagna. Allenatore: Julio Velazquez

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri

PRIMO TEMPO

Partenza ovviamente a spron battuto della Juventus che punta sul maggior tasso tecnico per schiacciare l'Udinese. Gli ospiti provano a imbeccare Matuidi e Alex Sandro, ma senza successo. Cristiano Ronaldo di testa poi riesce a impattare, facendo correre un brivido lungo la schiena di Scuffet. Pressione altissima della Vecchia Signora, cob Pjanic che da fuori manda di poco oltre l'incrocio dei pali, sfiorando un gran gol. Partita che va a fiammate. Samir prova l'incursione sulla sinistra per spezzare il forcing avversario, ma il suo cross in mezzo all'area viene intercettato da un difensore juventino e non causa problemi alla squadra di Allegri. De Paul prova poi a concludere da fuori, trovano però la parata senza problemi di Szczesny.

Nel momento forse migliore della squadra friulana, arriva il vantaggio piemontese. Dybala scarica per Cancelo, che si allarga e mette in mezzo per Bentancur, che svetta da solo in area e batte Scuffet (0-1). Il momento positivo dei padroni di casa finisce qui. Ancora una volta Cancelo, stavolta in scivolata, riesce a servire a Mandzukic, che ha un rigore in movimento, ma Scuffet con un miracolo manda la sfera sul palo. Il raddoppio della Vecchia Signora è questione di minuti. Il croato si veste da assist man, palla a CR7 che scarica un bolide dalla sinistra, nulla da fare stavolta per Scuffet (0-2). L'Udinese ha una reazione d'orgoglio. Break offensivo, Barak va da solo e scarica in porta, mandando la sfera sul palo.

SECONDO TEMPO

Nella rirpresa il copione non cambia. L'Udinese ci prova su punizone, ma Lasagna liscia clamorosamente in area un gol che sembrava già fatto. Risponde la Juventus. Subito incursione di Dybala, salta Nuytinck, si incunea in area, ma il suo tiro a giro si impenna. Vecchia Signora sopra di due, zebrette che ci mettono la voglia, ma non hanno le qualità per impensierire gli avversari e i rtmi quindi calano. La squadra di Allegri prova qualche incursione per allargare il risultato.

Cristiano Ronaldo con un gioco di gambe serve Bernardeschi, che calcia sul primo palo, trovando la pronta respinta di Scuffet. Pussetto prova con un moto d'orgoglio a creare un pericolo, ma la sua botta di fuori non crea problemi a Szczesny. RIbaltamento di fronte, azione avvolgente della Vecchia Signora, palla in mezzo a Ronaldo che pregusta la doppietta, ma Scuffet dice ancora no. Insiste la Juve, Cancelo cerca la gloria personale, ma la palla sbatte sulla traversa. Una partita praticamente a senso unico finisce dunque con un netto 2-0.