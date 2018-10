Atalanta: Gasperini suona la carica in vista della Sampdoria

<p>"<em>Ripartiamo dal secondo tempo col <strong>Milan </strong>e dalla partita con la Fiorentina: guardiamo a una partita per volta, prendere forza dalle gare fatte bene</em>". Queste le parole di <strong>Gian Piero Gasperini</strong>, tecnico dell'Atalanta pronto a guidare i suoi contro la Sampdoria. Dopo una stagione cominciata in maniera altalenante, i nerazzurri vorranno sicuramente svoltare, con Gasperini che ha predicato calma: "<em>Dando continuità alle nostre prestazioni, arriveranno anche i risultati. Domani dobbiamo dare una risposta a noi stessi e ai nostri tifosi: abbiamo bisogno di vincere</em>".</p> <p>In seguito, passaggio sulla <strong>Sampdoria</strong>: "<em>La Sampdoria è una squadra difficile ma, per noi, sarebbe importante fare tre punti. Dobbiamo fare un passo avanti nella fase offensiva, soprattutto nella precisione al tiro. Dobbiamo essere noi a svoltare, con il nostro ambiente e i nostri tifosi che ci stanno sempre vicini. La Samp è una squadra pericolosa, con un’ottima organizzazione e che gioca bene, ma noi dobbiamo far pesare le nostre capacità. Adesso è il momento di reagire in modo compatto a un momento in cui mancano i risultati, ma non le prestazioni. Un risultato importante domani potrebbe darci una grossa spinta</em>"</p>