Fiorentina, senti Pioli: "Lazio squadra forte, abbiamo un centrocampo bene assortito"

Stefano Pioli ha presentato la sfida contro la Lazio, parlando proprio dei biancocelesti: "La Lazio è una squadra forte. Troveremo un avversario cattivo e molto determinato dopo gli ultimi risultati. Non mettiamo il carro davanti ai buoi. Dobbiamo giocare la partita, facendolo al massimo delle nostre potenzialità. Domani sera dirò cosa siamo riusciti a fare e quello che sarà il nostro cammino. Le nostre ambizioni sono giocare bene a calcio ed essere sempre una squadra pericolosa, migliorando il campionato dello scorso anno. La gara con la Lazio arriva prima della sosta ed è quindi delicata e importante".

Continua, il tecnico della Fiorentina: "Le prestazioni in trasferta sono stati importanti contro squadre forti. Dobbiamo imparare a restare sul pezzo 95 minuti, questo deve essere uno dei nostri obiettivi principali. Ogni pallone è quello determinante, non dobbiamo mai mollare. Andiamo avanti col nostro modo di stare in campo, che prevede delle posizioni un po' diverse nelle due fasi. La nostra filosofia è quella di creare gioco e stare bene in campo. Contro la Lazio dovremo stare attenti e difendere bene".

Domani, Pioli riabbraccerà Badelj e troverà Milinkovic-Savic: "Badelj? Gli ho voluto molto bene. È stato un punto di riferimento per me e per la squadra prima e dopo la tragedia. Mi fa piacere ritrovarlo, credo di avergli dato qualcosa, ma anche lui ha dato qualcosa a me. Confermo di aver provato a trattenerlo, mi sarebbe piaciuto se avesse fatto altre scelte. Savic? Parliamo di un ottimo giocatore, ma la Lazio non è solo lui. Dobbiamo stare attenti, ma sono sicuro che possiamo contrastarlo bene in quella zona del campo. Mi aspetto un avversario molto determinato. So quanto può pesare perdere un derby a Roma ed è arrivata anche la sconfitta in Europa, per questo troveremo una squadra cattiva dal punto di vista agonistica. Dovremo giocare al loro livello da questo punto di vista per avere le nostre possibilità".