Milan, a San Siro arriva il Chievo: per Gattuso dubbio Romagnoli, a destra fiducia ad Abate

Questo pomeriggio il Milan ospiterà il Chievo Verona, match valido per l'ottava giornata di Serie A.

Due squadre entrambe alla ricerca dei tre punti: i rossoneri prima della sosta delle Nazionali vorranno archiviare il momento negativo delle scorse settimane andando a vincere la terza partita consecutiva in 7 giorni, così da continuare a scalare la classifica. Dall'altra parte i clivensi hanno bisogno anche loro di un successo visto che stanno vivendo il momento peggiore degli ultimi 5 anni: la squadra di D'Annaa è ultima a -1 (per via della penalizzazione ndr) ed ha bisogno di una svolta.

Gattuso forse dovrà fare a meno di Romagnoli per un guaio fisico, qualora il capitano del Milan non ce la facesse è già pronto Zapata. Spazio ad Abate che ha guadagnato nuovamente la maglia da titolare dopo la bella prestazione contro il Sassuolo. Per il momento, il tecnico del Diavolo ha accantonato l'idea 2 punte, Cutrone partirà dalla panchina con Higuain al centro del tridente.

Anche D'Anna dovrà fare a meno di un paio di giocatori chiave come Djordjevic, Giaccherini, Cacciatore, Obi e Tomovic. Dietro all'unica punta Stepinski agiranno Leris e Birsa (ex di turno).

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gattuso: "Domani conta solo la vittoria e portare la gara a casa. Sulla carata sembra una partita facile ma non lo è, perchè il Chievo non sta attraversando un grande momento ma a livello tattico sanno stare in campo".

D'anna: "Il Milan arriva da un momento molto positivo. Ma domani si troveranno di fronte noi, arriveremo a San Siro con tanta voglia di crederci e di reagire".

I CONVOCATI

Milan

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

Difensori: Abate, Calabria, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Bonaventura, Kessie, Mauri

Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso.

Chievo Verona

Portieri: Seculin, Semper, Sorrentino.

Difensori: Bani, Barba, Cesar, Depaoli, Jaroszynski, Rossettini, Tanasijevic.

Centrocampisti: Birsa, Burruchaga, Hetemaj, Kiyine, Radovanovic, Rigoni.

Attaccanti: Grubac, Leris, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski, Vignato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma, Abate, Romagnoli(Zapata), Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

Chievo (4-3-2-1) Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Leris, Birsa; Stepinski.