Lazio - Fiorentina, i biancocelesti vogliono ripartire

Alle 15 allo stadio Olimpico si affronteranno Lazio e Fiorentina in una sfida che può valere l'Europa.

I padroni di casa vengono da una settimana difficile: il 3 a 1 del derby si è fatto sentire anche giovedì in Europa League, dove i biancocelesti hanno perso la partita e i nervi, chiudendo i novanta minuti in nove. Oggi non sarà facile, la Fiorentina gioca un bel calcio e ha uno tra i migliori reparti offensivi della serie A. Chiesa e Pioli hanno lasciato alle spalle gli screzi con Gasperini e vogliono tornare dall'Olimpico con dei punti pesanti. A proposito di polemiche, l'ultimo precedente a Roma tra le due squadre si concluse con un 1 a 1 che fece arrabbiare non poco Inzaghi, che subì il gol del pareggio a tempo scaduto a causa di un rigore dubbio assegnato col Var.

Il tecnico si affida ai titolarissimi e ha soltanto due ballottaggi da sciogliere: Leiva come regista è in leggero vantaggio sull'ex Badelj, Luis Alberto sembra sarà preferito a Correa. Per il resto tutto confermato: 3-5-2 con Strakosha, Radu, Acerbi e Luis Felipe in difesa; Milinkovic e Parolo a centrocampo con Marusic e Lulic sulle fasce; tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Immobile.

Qualche dubbio in più per Pioli: Benassi non è al meglio ed è insidiato da Edimilson, in attacco è corsa a tre per l'ultimo posto accanto a Simeone e Chiesa. Mirallas, Pjaca ed Eysseric si sfidano in questo serratissimo ballottaggio con il croato in leggerissimo vantaggio sugli altri due. Per il resto solo conferme: Lafont in porta, la linea difensiva sarà composta da Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi; in mezzo al campo, infine, oltre al ballottaggio Benassi-Edimilson, ci saranno Veretout e Gerson.

Queste le probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All.: S.Inzaghi.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. All.: S.Pioli.