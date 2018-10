Milan-Chievo, il diavolo cala il tris prima della sosta. Le parole dei protagonisti nel post-partita

<p>Altri tre punti per il <strong>Milan </strong>di Gennaro Gattuso che, nella gara interna di questo pomeriggio contro i clivensi, vince per 3-1 e si porta a quota dodici punti in campionato con una partita ancora da recuperare. Si è visto un buon diavolo, che ha giocato un buon calcio grazie, si al lavoro svolto dal tecnico calabrese, ma anche alla qualità dei singoli come Suso ed <strong>Higuain</strong>, davvero importanti per questo Milan.; imprescindibile Biglia che ha giocato la sua miglior partita in rossonero. Ancora qualche black-out in fase difensiva, sul quale Rino dovrà lavorare assiduamente per evitare le solite imbucate avversarie.</p> <p>Ha parlato ai microfoni di Sky Sport il numero 9 Gonzalo Higuain, oggi autore di una splendida doppietta. Ecco le sue dichiarazioni: <em>“Mi sento parte di questo Milan, siamo un gruppo fantastico. Si lavora al massimo. Si può sbagliare ma l’importante è la professionalità che c’è. Questa è la strada su cui continuare. Abbiamo avuto una partenza che non rispecchiava il nostro gioco e le occasioni create. Dobbiamo continuare così. Ho la carica di uno che inizia la stagione, il Milan mi ha dato tanta fiducia dal primo giorno e io provo a ripagarla in campo. Sono contentissimo qui. Speriamo di continuare così. Suso lo guardavo quando giocavo in altre squadre, è fantastico. Quando alza la testa ha una altissima qualità nel mettere la palla. Il secondo assist è stato fantastico. Grazie a tutti i compagni. Derby? Proviamo a vincerle tutte, vincere sarebbe bello”.</em></p> <p>Si è espresso sempre ai microfoni di Sky Sport il tecnico rossonero Gennaro Gattuso, che ha commentato la gara dei suoi ragazzi: <em>“Sicuramente le prestazioni non sono mancate, mancavano le vittorie. La partita giocata meno perfettamente è stata quella di giovedì. Questa squadra ha sempre espresso un buon calcio, vuole sempre giocare, è una squadra viva, oggi siamo più contenti perché riusciamo a vincere. Prima non eravamo in crisi ma non riuscivamo a chiuderle. Higuain è un campione che riesce a finalizzare, è un ragazzo che si è messo a disposizione del gruppo, è esigente ma si fa voler bene. È una squadra che crea e ha qualità. Ci manca Calhanoglu che non sta attraversando un momento brillantissimo ma può far fare tanti gol a Higuain. Io voglio avere i calciatori che mi capiscono quando parlo ed è quello che tocco con mano. Non tutti hanno lo stesso carattere, con qualcuno devi alzare la voce con altri serve una pacca sulla spalla. La mia gestione è differente di persona in persona. Dobbiamo lavorare bene con le catene, quella di destra ora funziona molto bene quella sinistra si può migliorare. Ci piace dare ampiezza, non solo con Suso.”</em></p>