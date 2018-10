Serie B: altro stop del Verona, sale il Palermo. Notte fonda per Venezia e Livorno

E' una Serie B sempre più incerta ed interessante, con risultati inaspettati e continui cambi al vertice. Partendo proprio dalla vetta, il settimo turno ha fatto registrare il secondo tonfo consecutivo dell'Hellas Verona, sconfitto clamorosamente da un Lecce molto combattivo: La Mantia e Mancosu abbattono gli scaligeri. Vittoria di spessore, anche per lo Spezia, che in casa del Livorno strappa tre punti preziosi. Succede tutto nel primo tempo: Giannetti risponde a Crimi ed Okereke, Bartolomei spegne le velleità amaranto. Ottima prova, poi, per il Palermo, che vince contro il Crotone e si rilancia in ottica promozione. Ai rosanero basta Nestorovski, in goal nei minuti finali di partita.

Si gusta una settimana nelle posizioni nobili, invece, il Brescia di Corini, che rifila ben quattro reti al Padova del grande ex Bisoli. Sotto a causa di un goal di Cappelletti, le rondinelle si scuotono nella ripresa, andando a pareggiare con Torregrossa. Una tripletta di Donnarumma, poi, spegne le velleità degli ospiti. Successo di misura, ma vitale, per il Perugia di Alessandro Nesta, che supera il claudicante Venezia grazie alla marcatura vincente di Federico Melchiorri. Emozioni a non finire, invece, nella sfida tra Foggia ed Ascoli: Brosco illude i picchi, Deli e Galano risollevano le sorti dei pugliesi. Nella seconda frazione, ci pensa Alberto Gerbo a far esplodere il tifo di casa. Pari con goal, infine, tra Carpi e Cosenza: a Pasciuti, risponde Baez nei minuti finali.