Milan, Cutrone e Romagnoli hanno lasciato il ritiro della Nazionale

Neanche il tempo di arrivare a Coverciano che sia Alessio Romagnoli e Patrick Cutrone hanno già lasciato il ritiro della Nazionale.

I due giocatori hanno ancora dei problemi fisici e lo staff azzurro ha preferito non rischiarli. Il capitano del Milan è alle prese con un affaticamento al flessore che non lo ha fatto giocare ieri pomeriggio nella vittoria contro il Chievo Verona, invece l'attaccante classe 98' non ha ancora smaltito al 100% l'infortunio alla caviglia rimediato in Under 21 un mese fa.

Ora lo staff rossonero li lascerà recuperare al meglio senza sottoporli a sforzi eccessivi per averli entrambi il 21 ottobre alla ripresa del campionato nel derby contro l'Inter.