Milan, ecco il (vero) Lucas Biglia: il faro rossonero in mezzo al campo

In casa Milan finalmente la svolta è arrivata: i rossoneri hanno portato a casa tre successi in 7 giorni mettendosi così alle spalle i tre pareggi consecutivi contro Cagliari, Atalanta ed Empoli. Gattuso può godersi la sosta delle Nazionali in serenità e in tranquillità godendosi anche di alcuni giocatori rinati, come Lucas Biglia in grande spolvero.

Il faro rossonero in mezzo al campo

La scorsa stagione l'argentino ha deluso le aspettative incontrando molte difficoltà. Invece da agosto Biglia è rinato iniziando l'annata alla grande come il resto della squadra. E' un giocatore intelligente, lo ha già dimostrato nella Lazio ma finalmente lo ha fatto vedere anche con la maglia del Milan dando sia una grande mano in difesa, ma soprattutto in attacco. garantendo regia e sostanza in interdizione: "Per il Milan è disposto a dare il cuore- le parole di Gattuso - che lo ha sempre difeso- farci palleggiare con quello e poi restituirglielo. È un nostro valore aggiunto, sono molto contento delle sue prestazioni".

Biglia è il metronomo del Centrocampo: è il seminatore di passaggi, ha finalmente fatto emergere la propria classe. Domenica pomeriggio ha giocato davvero un ottima partita, come hanno dimostrato ampiamente i numeri: 110 palloni toccati, 88 passaggi e con una percentuale vincente del 89,8%. Inoltre finalmente ha ricevuto gli applausi da tutto San Siro.

Biglia è imprescindibile in mezzo al campo: ora c'è la pausa per le Nazionali dove l'argentino potrà finalmente tirare il fiato per preparare, insieme al resto della rosa, il derby contro l'Inter vero spartiacque della stagione del Milan.