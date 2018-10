Genoa - Un fulmine a ciel sereno: esonerato Ballardini, torna Juric!

Alla fine, Enrico Preziosi non ha avuto pazienza. Dopo i malumori post-sfida contro il Parma, il patron del Genoa si è preso un attimo di riflessione, decidendo di esonerare il proprio tecnico Davide Ballardini. Una scelta tutto sommato inaspettata, quella del patron ligure. Al di là del tonfo casalingo con i ducali, infatti, il tecnico rossoblu infatti messo su una rosa equilibrata, molto pericolosa in avanti ma un po' traballante dietro. Un equilibrio difensivo precario che non è andato giù, al patron Preziosi, subito pronto a salutare Ballardini e a richiamare Ivan Juric per dare subito una svolta alla stagione del suo Genoa.

Esonerato proprio nella scorsa annata e sostituito da Ballardini, il croato si metterà subito al lavoro, cercando di plasmare una rosa a sua immagine e somiglianza con i calciatori a disposizione. Ciò che appare certo, è che Juric dovrebbe confermare il tridente, modulo perfetto per esaltare le caratteristiche offensive di Piatek. Da valutare l'assetto difensivo, che potrebbe mutare sia a tre che a quattro. Juric sarà comunque chiamato ad un grande lavoro, considerando anche i difficili impegni dei liguri nelle prossime sfide: Juventus, Udinese, le due milanesi e il Napoli. Non proprio dei match agevoli.

Ecco, intanto, il comunicato ufficiale della dirigenza ligure: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica che il tecnico Davide Ballardini è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Nel ringraziarlo per la dedizione profusa durante il suo mandato, la Società rende noto di aver affidato la conduzione del team a mister Ivan Juric. Il nuovo allenatore incontrerà i giornalisti e i rappresentanti degli organi d’informazione domani, mercoledì 10 ottobre, alle ore 14, presso la sala stampa del Centro Sportivo G.Signorini. Alle 15:30 è previsto l’allenamento a porte aperte per la ripresa dei lavori"