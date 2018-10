Inter: tornano a casa Vrsaljko e Brozovic

Sospiro di sollievo per Luciano Spalletti, che ha visto diversi suoi giocatori rispondere alla chiamata delle loro Nazionali. Tra questi alcuni non erano al meglio della condizione e l'Inter auspicava che sarebbero stati risparmiati per recuperare completamente in vista dei prossimi delicati impegni tra campionato e Champions League.

Così, dopo il ritorno quasi immediato di D'Ambrosio, tornano ad Appiano Gentile anche i due croati Sime Vrsaljko e Marcelo Brozovic. Il primo è stato rispedito a Milano per non sovraccaricare il ginocchio sinistro non ancora guarito del tutto e che ha tenuto il terzino lontano dal campo per un mese. La speranza è quella ovviamente che non ci siano ulteriori problemi ma questo si saprà solo nelle prossime ore.

Per quanto riguarda il secondo, i medici della nazionale croata hanno visitato il regista nerazzurro confermando il problema muscolare che non ha permesso a Brozovic di scendere in campo con la Spal.

Non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante per i tre giocatori e quindi per il tecnico Spalletti che spera di avere a disposizione tutta la rosa per il prossimo trittico di partite. La preoccupazione maggiore è sui giocatori sudamericani che torneranno ad Appiano tra mercoledì 17 e giovedì 18 ottobre, con quindi solo due allenamenti a disposizione in vista del derby con il Milan che si disputerà domenica 21 alle ore 20:45.