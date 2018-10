Inter - Thohir pronto a cedere le sue quote a Suning: le cifre

Manca veramente poco al rilascio delle quote dell'Inter di Erick Thohir, presidente del club nerazzurro e imprenditore indonesiano, nelle mani della cordata Suning che, ora, oltre a detenere già da diverso tempo la maggioranza delle quote dell'ex club della famiglia Moratti, deterrà maggior potere decisionale ed imprenditoriale sbattendo fuori, di fatto, Thohir dalla porta principale. Le ultime indiscrezioni parlano di un passaggio o, per lo meno, di un accordo che potrebbe arrivare già a partire da questo weekend che porterebbe l'Inter su una nuova strada che verrà capitanata da colui che, con tutta probabilità, diventerà uno dei presidenti più giovani della storia del club milanese e della Serie A, Steven Zhang.

Non sono ancora note le cifre e resta, soprattutto, un mistero la valutazione che il prossimo ex presidente dell'Inter darà alle sue quote: quanto può valere il 31,05% dell'indonesiano? Se venissero osservate dal punto di vista del bilancio le quote andrebbero a toccare una cifra pari a 42,5 milioni di euro ma si pensa che Thohir le valuti all'incirca 200 milioni di euro, quasi il quadruplo. Se l'azionista di minoranza dovesse riuscire nel suo intento di vendere le proprie quote azionarie ad una cifra simile otterrebbe una plusvalenza di 157,5 milioni di euro, rendendo la sua esperienza nerazzurra più che proficua.

Infatti l'International Sports Capital, holding in territorio italiano di Erick Thohir, ovvero società finanziaria italiana che detiene la maggioranza delle azioni, ha rilasciato un comunicato in cui afferma: "Allorché si sostituisca al valore di carico di Inter Media & Communication così come iscritto nel bilancio di FC Internazionale il suo valore d’uso come stimato per le finalità dell’impairment test, il patrimonio netto rettificato di FC Internazionale risulta di entità tale che il 31,05% dello stesso supera il valore di iscrizione della partecipazione in Fc Internazionale detenuta da International Sports Capital".

Il risultato è stato ottenuto mediante diverse analisi basate sul test impairment. Erick Thohir ha acquistato la parte che era, tanto tempo fa, di Massimo Moratti, per una cifra vicina ai 60 milioni di euro generando una plusvalenza di 12 milioni di euro per il figlio di Angelo Moratti. Le quote vennero successivamente vendute proprio a Suning, da parte dell'indonesiano, per circa 60,8 milioni di euro generando una plusvalenza di 737mila euro per Thohir. La prima parte delle quote di Thohir ha generato un ulteriore plusvalenza di 29 milioni di euro per l'indonesiano.

Prima di terminare le trattative con una stretta di mano, Thohir ha già guadagnato 29 milioni di euro in più rispetto all'investimento iniziale di circa 75 milioni a cui devono aggiungersi i 14 milioni di interessi sui prestiti del club.