Milan, il derby lo spartiacque della stagione col miglior Higuain di sempre

A poco meno di due settimane a Milano si sta già respirando aria di derby. Il Milan ha archiviato il periodo di crisi di risultati vincendo 3 partite in 7 giorni segnando 10 gol e avvicinandosi alla zona Champions (con una partita da recuperare ndr).

Ora c'è la pausa per le Nazionali, ma tra due domenica si ritornerà in campo a San Siro nel derby contro l'Inter. Il Milan ci arriverà con una bella dose di tranquillità e autostima, è una squadra in piena crescita, la condizione atletica è più che buona. Quella del 21 sarà un vero spartiacque della stagione. I neroazzurri sono terzi a quota 16 punti, i rossoneri, se non falliranno il recupero col Genoa del 31 saranno potenzialmente quarti.

Higuain mai così prolifico e decisivo

Gattuso potrà contare sul miglior Higuain, uno degli attaccanti migliori in questa serie A. L'argentino ha già segnato 6 reti nelle prime 7 partite stagionali (4 in campionato e 2 in Europa League ndr) tranne nei match contro Napoli e Roma ha sempre messo la propria firma con una media di un gol ogni 105 minuti.

La centralità di Higuain evidente, gioca con e per la squadra. L'attaccante non è solo un finalizzatore, ma migliora anche il gioco dei compagni e proprio per la sua presenza anche Suso e Calhanoglu stanno imparando nuovi movimenti e soluzioni alternative

Higuain, dopo essere "stato scartato" dalla Juventus, ha dimostrato di non essere secondo a nessuno cancellando anche la cosiddetta ‘maledizione del numero 9’ rossonero , è stato messo al centro del progetto rossonero diventando il leader indiscusso di questa squadra. Forse, poco importa ​la mancata convocazione della nazionale argentina, l'argentino sarà a Milanello per preparare il tanto atteso derby.