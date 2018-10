Malinowski risponde a Bernardeschi: 1-1 tra Italia e Ucraina

Nell'incontro amichevole giocato a Genova Italia e Ucraina si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Succede tutto nella seconda frazione di gioco con la Nazionale che passa in vantaggio, dopo dieci minuti, grazie al gol di Bernardeschi e la complicità di Pyatov. La gioia dei padroni di casa, però, dura pochissimo perché Malinowski fissa il punteggio sul definitivo 1-1 con un bel mancino al volo. Altro pareggio per la Nazionale di Mancini che tornerà in campo domenica per affrontare la Polonia nella UEFA Nations League.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per l’Italia con il tridente offensivo composto da Bernardeschi, Insigne e Chiesa mentre l'Ucraina risponde col 4-1-4-1 con Yaremchuk unica punta.

Buona partenza dell'Italia che al 6' si rende pericolosa con Bernardeschi che calcia col mancino a giro dal limite ma Pyatov respinge in qualche modo. Centoventi secondi dopo padroni di casa ad un passo dal vantaggio con Bonucci che, sugli sviluppi di un corner, calcia al volo ma l'estremo ospite salva con un miracolo. Il canovaccio tattico della gara è chiaro sin da subito e al 22' la squadra di Mancini si rende nuovamente pericolosa con Insigne che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, calcia a giro col destro ma la sfera termina a lato di nulla. Un minuto più tardi Barella esplode il destro dal limite ma Pyatov alza in corner. Nel finale di tempo altre due occasioni per gli Azzurri: al 38' Chiesa riceve da Insigne e calcia col destro ma l'estremo ospite si distende e allontana. Al 43' il numero 24 del Napoli rientra sul destro e calcia ma Pyatov respinge con i pugni.

La seconda frazione di gioco si apre col vantaggio dell'Italia con Bernardeschi che calcia col mancino da fuori, Pyatov non trattiene e la sfera si insacca per l'1-0. La reazione dell'Ucraina arriva al 61' con Yaremchuk che calcia col destro dal limite ma Donnarumma si distende mandando in angolo. Sugli sviluppi del susseguente corner arriva il pareggio degli ospiti con Malinowski che fredda l'estremo Azzurro con un bel mancino al volo, 1-1. Poco più tardi la formazione di Shevchenko va ad un passo dal vantaggio con Malinowski che colpisce la traversa con un gran mancino su calcio di punizione. Sul prosieguo dell'azione Stepanenko colpisce di testa ma Donnarumma respinge. Nel quarto d'ora finale Mancini manda in campo Pellegrini e Berardi ma l'Italia non crea nessuna azione degna di tal nome. Al Ferraris termina 1-1 l'amichevole della Nazionale contro l'Ucraina di Shevchenko.