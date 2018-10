Bologna: la sconfitta di Cagliari rimette in discussione il lavoro di Inzaghi

Altro stop contro una diretta concorrente per il Bologna di Filippo Inzaghi. In casa del Cagliari, i felsinei hanno infatti disputato una partita al di sotto della sufficienza, perdendo punti preziosi in vista della salvezza. I vecchi problemi - sterilità offensiva e sfaldatura difensiva - sono tornati a galla, come confermano gli 0 goal segnai alla Sardegna Arena e le evitabilissime reti subite da Joao Pedro e Pavoletti, liberi di staccare indisturbati su cross di Castro. Sui motivi del rallentamento, si potrebbe dire tanto ma, forse, la soluzione è più vicina di quel che sembra, come spiegato anche da Riccardo Orsolini dal ritiro azzurro: questo Bologna è stato preparato per durare a lungo, ha sottolineato l'ex Ascoli, prevedendo anche questi piccoli passi falsi.

Stop che però non soddisfano la dirigenza che, per bocca di Marco Di Vaio, sta sempre più mostrando impazienza nei confronti del tecnico ex Venezia. Partito molto bene durante le amichevoli pre-campionato, il Bologna è stato infatti costruito in maniera lungimirante, evitando di cedere pezzi preziosi e rafforzando ogni reparto in maniera mirata. La cessione di Di Francesco per Falcinelli rientra proprio in quest'ottica: quella, cioè, di plasmare la rosa ad immagine e somiglianza del proprio tecnico e con calciatori a lui funzionali. Ad oggi, però, il 3-5-2, modulo prediletto da Inzaghi, non sembra regalare sorrisi, ma tutt'altro. In attacco si segna poco, l'unico a tirare la carretta è Santander, in difesa si subisce troppo. A peggiorare il tutto, ci pensa anche la statistica, con il Bologna ancora a secco nei match lontano da casa.

Mentre nove giocatori sono impegnati con le rispettive Nazionali, Pippo Inzaghi continua a lavorare con i presenti, contando di recuperare appieno gli infortunati. Buone notizie giungono dall'infermeria per Rodrigo Palacio, che sembra aver smaltito il brutto infortunio. Contro il Torino, l'ex Inter sarà arruolabile. Ancora differenziato invece per Poli ed Helander, mentre anche Donsah ha ormai recuperato. Inzaghi sta per riavere il gruppo al completo, toccherà ora a lui cominciare la risalita in classifica.