Milan, dal Brasile non hanno dubbi: Leonardo ha piazzato il colpo Paquetà

In questi giorni di pausa per le Nazionali, il mercato non si ferma. Anzi dal Brasile arriva una vera bomba: Lucas Paquetá è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan.

Secondo GloboEsporte, Leonardo avrebbe trovato nella notte italiana un accordo con l’amministratore delegato del Flamengo Bruno Spindel (che è stato direttamente a Milano in questi giorni ndr) superando la concorrenza di altre squadre, come il Paris Saint-Germain ed il Barcellona. Per convincere il club brasiliano, nonostante abbia una clausola rescissoria di 50 milioni, l'offerta sarebbe di 35 milioni di euro più bonus. In queste ultime ore, il Flamengo avrebbe confermato il trasferimento al Milan di Lucas Paquetà.

Sempre secondo i media brasiliani, decisivo è stata la scelta del giocatore convinto dalla convinzione del Milan nel chiudere la trattativa dando garanzie al giocatore in merito a un suo impiego. Difatti Paquetá potrà agire sia da mezzala al posto di Frank Kessié e Giacomo Bonaventura o nel tridente alternandosi con Suso o Hakan Calhanoglu. L’operazione è stata condotta in prima persona da Leonardo e si è assicurato così l’acquisto di uno dei talenti brasiliani più interessanti.