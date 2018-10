Sampdoria: il terzo atto di Marco Giampaolo fa godere il pubblico blucerchiato

L'estate scorsa Marco Giampaolo è stato molto vicino a sedersi sulla panchina del Napoli. Dopo l'addio di Maurizio Sarri, l'attuale tecnico della Sampdoria era forse il nome caldo di De Laurentiis prima del colpo a sorpresa chiamato Ancelotti. Reduce da due annate tutto sommate positive, a Giampaolo non rimase che continuare il suo rapporto professionale con la Sampdoria, calandosi subito nel proprio ruolo con passione e determinazione, le stesse che lo avevano accompagnato nelle prime due stagioni. Ritenuto da molti un tecnico preparato ma poco vincente, Giampaolo ha smentito tutti, mettendo su fin da subito una rosa forte e camaleontica.

Dato per modulo-base il 4-3-1-2, il tecnico doriano ha lavorato molto sulla tattica, facendo precise richieste alla società: calciatori giovani e vogliosi, pronti anche al sacrificio ed alle normali rotazioni che possono capitare nel corso di una stagione. Umiltà e volontà, dunque. Superato il rodaggio iniziale, questa Sampdoria ha convinto anche i più scettici, ottenendo risultati importanti - vedasi il 3-0 al Napoli - e confermandosi già come una delle pretendenti ad un piazzamento europeo. Il terzo atto dell'avventura di Giampaolo in Liguria sta già portando i suoi frutti: la Sampdoria è la miglior difesa del campionato, dotata di un equilibrio solido e di un attacco pericolosissimo grazie a Defrel, ritrovato proprio grazie alla cura del suo mister. Differentemente da Zapata, l'ex Roma partecipa molto di più alla manovra, duettando con Quagliarella ed aprendo spazi per le mezzali, punto di forza della rosa.

Ora, con la sosta, Giampaolo dovrà capire come gestire i suoi ragazzi, confidando magari di recuperare qualche effettivo. Chi sembra aver ormai smaltito la botta al bicipite femorale della coscia sinistra è Riccardo Saponara, altra freccia nella faretra ligure. L'ex Fiorentina può infatti essere impiegato sia da trequartista puro, sostituendo o spalleggiando Gaston Ramirez, sia da "falsa mezzala" come fa già Praet. La sua voglia di rivalsa lo porteranno poi sicuramente a dare il massimo. Passi in avanti anche per Vasco Regini, che sta sempre più tornando al top della forma. Il laterale difensivo è pronto a dire la sua in questa nuova stagione di A, diventando uno dei primi attori del terzo atto di Marco Giampaolo alla Sampdoria.