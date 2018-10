Inter - Skriniar, fra rinnovo e corteggiamenti

Uno dei migliori della scorsa stagione, uno dei più forti del massimo campionato italiano, uno dei migliori nella sua squadra. Si parla, ovviamente, di Milan Skriniar, difensore centrale slovacco dalla dirompente forza fisica che, a seguito del suo passaggio dalla Sampdoria all'Inter, ha sorpreso chiunque e non solo tra le file interiste. Resta evidente come la crescita del numero 37, ormai ribattezzato dai supporters nerazzurri come il degno erede di un certo Walter Samuel, sia stata condizionata dalla mano di Luciano Spalletti e del suo staff ma anche, ed in considerevole parte, dal talento che Skriniar ha dimostrato solamente in una piccola percentuale nella sua esperienza blucerchiata.

Sorpresa stagionale dell'Inter, una delle sorprese della Serie A, ritorno in Champions della Beneamata anche grazie al muro che il numero 37 ha erto davanti a Samir Handanovic e gli interessi di tanti squadroni a livello europeo. Nel corso dell'estate il numero delle richieste di alcune informazioni per il difensore dell'Inter sono state diverse e hanno interessato tante big. Ma la squadra di proprietà della cordata Suning ha detto di no. Troppo forte e decisamente imprescindibile per la squadra milanese. L'unica compagine che ha tentato l'impresa, miseramente fallita, è stata il Manchester City di Pep Guardiola, nel corso dell'estate, presentando un'offerta di circa 65 milioni di euro.

In vista della sessione di calciomercato invernale qualcuno ci proverà, come è lecito aspettarsi, ma resta complicatissima una partenza immediata di Skriniar, soprattutto a seguito dell'affiatamento e della perfetta simbiosi raggiunta con il compagno di reparto Stefan de Vrij. Le squadre interessate restano le solite, quelle che vogliono i più forti con loro: Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona, Manchester Unite e Manchester City. Per il momento si vocifera che solo i bavaresi vogliano tentare un approccio diretto. Ma l'Inter non ascolta offerte al di sotto degli 85 milioni di euro. La volontà è chiara: Skriniar è incedibile.

Il rinnovo per il numero 37 procede con la prima inserita e, dunque, con molta cautela e lentezza. Tutto ciò è probabilmente dovuto al fatto che l'Inter non ha fretta e che ci sarà tutto il tempo di trattare il rinnovo di un ragazzo che ha sempre espresso amore per i colori che veste. I nerazzurri hanno proposto un rinnovo di contratto fino al 2022 con uno stipendio che lieviterebbe fino ai 2,5 milioni. Al momento Skriniar percepisce 1,7 milioni. L'entourage del giocatore fa muro e chiede 3,5 milioni circa.

Intanto arrivano le parole dello slovacco riguardo alle voci di mercato e al momento della squadra: "Asta per me? Ho appena letto su Internet, ma non ci penso a queste cose. Ci sono stati dei rumors in estate ma alla fine non è successo nulla. E non penso che stia succedendo qualcosa adesso. Penso ad altro: abbiamo da giocare tante partite con l'Inter. Subito dopo le gare della Nazionale ci aspettano sfide importanti, la più vicina è quella con il Milan. Dobbiamo prepararci bene. La Juventus comanda in Italia, ma possiamo giocarcela anche contro di loro. Siamo partiti molto bene. Da quando abbiamo vinto contro il Tottenham, gara che siamo riusciti a ribaltare dalla fine, è iniziata quella striscia di sei partite vincenti. Dobbiamo andare avanti così. So che se ne parla, ma non so se è vero. Personalmente non so che dire, la finestra di mercato si è chiusa da poco ed è difficile esprimersi a riguardo".