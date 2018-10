Juventus, riecco Douglas Costa

<p>Uno stop forzato tra squalifica e infortunio ed un ritorno ormai prossimo. <strong>Douglas Costa</strong> torna a correre allo Juventus Training Center della Continassa ed è a disposizione di Massimiliano Allegri per le prossime sfide.</p> <p>Il brasiliano ha saltato le ultime quattro partite di Serie A per la squalifica imposta dal giudice sportivo dopo lo sputo a Federico Di Francesco durante<strong> Juventus-Sassuolo</strong>, oltre che al match di Champions League con lo Young Boys a causa dell’infortunio subito nel finale della trasferta di Valencia. Ora l’ex Bayern Monaco ha pienamente riassorbito la distrazione agli adduttori della coscia destra ed il trauma distorsivo alla caviglia sinistra, come testimonia sul suo profilo ufficiale Instagram, postando una foto di lui sul campo corredata da un commento di esultanza. Esulta anche Allegri, che può ampliare ancora di più le scelte a livello offensivo in un pacchetto avanzato stracolmo di qualità, in cui spicca ovviamente <strong>Cristiano Ronaldo</strong>, ma anche Mario Mandzukic – pupillo del tecnico livornese e quasi intoccabile nello scacchiere bianconero; Bernardeschi è in grande crescita come testimoniano anche le prestazioni in Nazionale e Dybala sta finalmente prendendo confidenza con il nuovo assetto tattico.</p> <p>Il ritorno di Douglas permette così alla Juventus di affrontare il prossimo spezzone di stagione a pieno regime, a cominciare dal record di vittorie consecutive in campionato all’avvio - l’attuale record è di 10, appartenente alla Roma -: i bianconeri sono a quota 8, con Genoa, Empoli e Cagliari a portata di mano e sulla carta abbordabili per raggiungere le 11, che sarebbero il primato assoluto in Europa, per concludere la serie con il Milan a San Siro prima della sosta. Poi c’è la <strong>Champions League</strong>, con alle porte le due gare con il Manchester United, prima a Old Trafford il 23 ottobre e poi all’Allianz Stadium il 7 novembre, che potrebbero consegnare alla Juve il pass per gli ottavi con due giornate d’anticipo.</p>