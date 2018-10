Milan, garanzia Elliott: ecco la ricetta per rilanciare il club rossonero

E' un dato di fatto che l'arrivo di Elliott ha portato sicurezza al club di via Aldo Rossi dopo la presidenza di Yonghong Li. Innanzitutto il fondo americano ha azzerato i debiti della squadra rossonera investendo (totalmente) 174 milioni nella ricapitalizzazione del Milan garantendo una rinnovata sostenibilità economica.

I colleghi di TuttoSport hanno analizzato sulla situazione economica del club. L'esercizio sociale non sarà più il tradizionale anno solare, ma la stagione sportiva (1 luglio – 30 giugno). Dunque l’esercizio del 2017 è risultato in “rosso” per 27,5 milioni di euro.

Per riportare il Milan ad alti livelli Elliott ha scelto un alto profilo manageriale: per la presidenza è stato scelto Paolo Scaroni (ex amministratore delegato di Enel ed Eni) e come amministratore delegato è stato ingaggiato Ivan Gazidis (CEO dell’Arsenal dal 2009 ad oggi e sarà in carica ufficialmente dal 1° dicembre). Il dirigente sudafricano avrà l'arduo compito di far decollare i ricavi commerciali del Milan partendo dal piano di sviluppo per la Cina e poi a tutto il mercato asiatico. Invece per la scelta tecnica è ricaduta su Leonardo e Paolo Maldini.