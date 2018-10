Juve: dopo Douglas Costa, Spinazzola brucia le tappe

La Continassa è svuotata dalle amichevoli nazionali e dalla nation League. Proseguono dunque gli allenamenti a ranghi ridotti e piano piano si svuota l'infermeria. E dopo un Douglas Costa totalmente recuperato, anche Leonardo Spinazzola sembra essere sulla via del ritorno in campo dopo il brutto infortunio capitatogli a maggio. I maledetti legamenti crociati che saltano e che ridimensionano inevitabilmente la felicità di essere tornato alla Juventus dopo aver dimostrato di essere un ottimo giocatore in quel di Bergamo.

Ancora un mese è il giocatore sarà a completa disposizione di mister Allegri che avrà dunque una scelta in più sulla zona sinistra del campo. Con De Sciglio ancora costretto ai box a causa del risentimento muscolare capitatogli prima della trasferta valenciana, il progressivo reintegro si Spinazzola permetterà alla Juventus di avere la difesa finalmente al completo. Soprattutto nelle corsie laterali dove, ad oggi, rispondono presente solamente Cancelo ed Alex Sandro. Ovviamente non stiamo parlando di due terzini qualunque però la coperta è fin troppo corta ed i loro sostituti sono due adattati: Cuardado e Barzagli. Lo stesso Cancelo paradossalmente è la prima riserva del terzino sinistro brasiliano.

Insomma, il ritorno di Spinazzola, che ha festeggiato il reintegro in gruppo con un post su Instagram, appare come oro colato per le scelte di Allegri. Un giocatore versatile capace di poter giocare anche da esterno di centrocampo laddove si dovesse tornare al 3-5-2. Immaginiamo che la voglia di tornare al calcio giocato per Spinazzola sia tantissima. Soprattutto la voglia di dimostrare di potersi meritare quella maglia bianconera, dopo tanto girare in prestito. E dopo il tira e molla della passata stagione.