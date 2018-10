Milan, Ibrahimovic è solo un sogno o potrà essere realtà?

Negli ultimi giorni il nome di Ibrahimovic è stato accostato al Milan: ma sarà solo un sogno o potrà essere la mera realtà? I tifosi rossoneri lo stanno sperando davvero visto che lo svedese ha regalato diversi ricordi piacevoli al popolo milanista.

Sarebbe il colpo più inatteso dell’anno: secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport il colpo Ibra potrebbe essere realtà e la trattativa potrebbe chiudersi nel mercato invernale. L’attaccante 37enne vedrà scadere il proprio contratto con i Los Angeles Galaxy a dicembre. L'unico ostacolo sulla via sono i famosi paletti del Fair Play finanziario.

Nonostante le continue smentite in casa rossonera, il Milan ci sta lavorando a fari spenti. Leonardo e Maldini non avrebbero ancora contattato Mino Raiola. Tanto farà il modulo che Rino Gattuso deciderà di adottare nelle prossime giornate. Intanto Ibra ha rilasciato poche dichiarazioni in merito: "Ci sono sempre rumors sul mio futuro. Tutto il mondo mi vuole". L'ex centroavanti di Juve ed Inter, ma non solo, non ha nulla contro Los Angeles ma la MLS gli sta piccola.

Quindi Ibrahimovic potrebbe venire al Milan solo per semestre, prima che l’attaccante vada a chiudere la propria carriera al Malmoe. Lo svedese potrebbe esseere un’arma letale per l’obiettivo Champions League.