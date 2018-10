Milan, una settimana al derby: Romagnoli dovrebbe recuperare. Higuain già scalpita

Manca solamente una settimana al derby di Milano ma la tensione è già alta. Una partita che metterà di fronte due squadre rinfrescate dalle ultime vittorie in Italia e in Europa. Il Milan ha superato il periodo dei pareggi vincendo le ultime due partite contro Sassuolo e Chievo ed è a punteggio pieno in Europa League.

Per quanto riguardo la forma fisica, Gattuso dovrà tenere conto dei giocatori impegnati in giro per il mondo con le rispettive Nazionali difatti Kessie e Laxalt arriveranno solamente giovedì a Milano. Per il resto avrà a disposizione quasi tutta la propria rosa al completo: Romagnoli e Caldara dovrebbero recuperare anche non hanno preso parte alla partita amichevole disputata ieri a Milanello contro la Primavera vinta dalla prima squadra 4-0. Bene anche Cutrone che ha finalmente cancellato il persistente fastidio alla caviglia sinistra procurato lo scorso settembre in Nazionale Under 21, sorride anche Andrea Conti vicino al rientro. Il Milan si ritroverà martedì alle 15.00 per poi allenarsi mercoledì, giovedì, venerdì e Sabato dove scatterà poi il ritiro pre partita.

Inutile negarlo, sarà un derby che profuma di Champions: entrambe le squadre punteranno ad arrivare tra le prime quattro del campionato. Vincere il derby vorrà dire togliere punti preziosi alla diretta concorrente.