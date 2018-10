Juventus: Douglas Costa scalpita, tornerà con il Genoa

Douglas Costa sembra essersi lasciato ormai la maxi squalifica e l'infortunio alle spalle ed è pronto a tornare a correre sul campo da calcio. Già da tempo ha ripreso gli allenamenti dopo la botta alla caviglia rimediata nella prima giornata di Champions League a Valencia ed ha messo nel mirino la sfida casalinga contro il Genoa. Anche con la sua assenza la Juventus ha vinto sempre battendo prima il Napoli per la prima mini-fuga e poi lo Young Boys per ottenere la vetta nel Girone H.

Il brasiliano torna in un momento importantissimo, nel quale i bianconeri saranno chiamati a mantenere il distacco dalla seconda in classifica scongiurando cali di concentrazione che potranno poi rivelarsi decisivi. La Vecchia Signora è attesa anche dalla doppia sfida della massima competizione europea contro il ​Manchester United, due partite che molto probabilmente decideranno il destino della squadra di Massimiliano Allegri nella competizione, perché arrivare primi nel raggruppamento sarebbe fondamentale.

Ora non resta che aspettare le scelte dello stesso tecnico in vista della sfida all'Allianz Stadium contro il Genoa, squadra fresca del nuovo allenatore Ivan Juric e che in attacco può vantare nientemeno che il capocannoniere della Serie A: Krzysztof Piatek, obiettivo di mercato degli stessi bianconeri. Douglas Costa scalpita, vuole tornare a giocare ed essere decisivo e contro la squadra ligure l'ex Shakhtar Donetsk e Bayern Monaco era già stato match winner il 22 Gennaio scorso, un destino che si ripete ?