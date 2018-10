Roma attenta, il Bayern ha messo gli occhi su Under

In questi giorni di pausa per le Nazionali le notizie di mercato prendono il sopravento rispetto a quelle riguardanti il campo. Tra queste spunta quella che arriva direttamente dalla Germania: sembra infatti che il Bayern Monaco per la prossima stagione stia pensando Cengiz Under, difatti sarebbe l'erede naturale di Robben.

Sull'esterno turco della Roma ci sono anche l'Arsenal e Manchester City, ma il Bayern vorrebbe battere la concorrenza sul tempo. Il club capitolino lo valuta circa 50 milioni di euro e potrebbe essere l'ennesima plusvalenza poiche Under è arrivato a Roma dal Basaksehir per circa 15 milioni.