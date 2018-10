Il Tango argentino alla Scala del calcio 

Domenica sera San Siro aprirà le porte da ottantamila spettatori per il "Derby della Madonnina". Inter e Milan si troveranno faccia a faccia per la prima volta in questa stagione, in un match che si preannuncia entusiasmante: da una parte ci sono i nerazzurri che sono terzi in classifica e vengono da sei successi consecutivi, dall'altra i rossoneri che hanno vinto le ultime tre partite ed occupano la decima posizione in campionato. L'incontro di San Siro metterà di fronte due dei più grandi attaccanti del nostro campionato e del panorama europeo: Mauro Icardi e Gonzalo Higuain, legati dal vizio del gol nonostante le diversità.

L'attaccante argentino sta giocando la sesta stagione con la maglia dell'Inter e, dopo un avvio non proprio scintillante, è tornato ai livelli che gli competono con cinque gol nelle ultime cinque partite. Suo il gol decisivo che ha permesso ai nerazzurri di vincere in casa della SPAL mentre in Champions League, dopo i primi centottanta minuti, ha cancellato quei pochi dubbi mettendo a segno due reti contro Tottenham e PSV Eindhoven. Un anno fa, di questi tempi, il capitano dell'Inter metteva a segno una tripletta contro i cugini rossoneri regalando il primo derby a Spalletti. Domenica giocherà la sua centonovantunesima partita con la maglia dell'Inter con 112 reti realizzate, di cui 103 in campionato in 165 presenze. Numeri da capogiro per l'attaccante argentino che mercoledì affronterà Messi nella terza giornata del Gruppo B di Champions League.

Nella metà rossonera di Milano c'è un numero 9 che ha già conquistato tutti a suon di gol: Gonzalo Higuain. L'ex attaccante della Juventus è entrato subito nel cuore dei tifosi ma, soprattutto, nelle idee tattiche di Gennaro Gattuso. L'argentino, infatti, ha giocato sette partite con la maglia del Milan mettendo a segno sei reti, di cui quattro in campionato e due in Europa League. Gol pesanti e decisivi per il "Pipita" che domenica giocherà il suo primo derby di Milano. L'ultima volta a San Siro è stata decisamente indimenticabile per l'argentino che, grazie ad un suo gol nel finale, ha permesso alla Juventus di battere l'Inter al termine di una partita incredibile. Il suo presente, però, si chiama Milan e il popolo rossonero punta su di lui per assaporare il gusto della Champions League dopo cinque anni. Nel nostro campionato le statistiche di Higuain sono impressionanti: 71 gol in 104 presenze con il Napoli, 40 in 73 con la Juventus e 4 in 5 partite con il Milan per un totale di 115 reti in 182 partite giocate in Serie A.